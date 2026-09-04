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    AKTIE IM FOKUS

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    Sparpaket treibt VW und Porsche SE an - Hängepartie endet

    Für Sie zusammengefasst
    • VW-Aktien erholen sich bis auf 81,50 Euro
    • Aufsichtsrat billigt einhellig das Sparpaket
    • Anleger hoffen auf Signale zum Konzernumbau
    AKTIE IM FOKUS - Sparpaket treibt VW und Porsche SE an - Hängepartie endet
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholung der Aktien von VW und ihrem Großaktionär Porsche SE geht am Freitagmorgen weiter. Auf der Handelsplattform Tradegate kletterten die Papiere der Wolfsburger mit 81,50 Euro auf das höchste Xetra-Niveau seit Mitte Juni. Nach der einhelligen Zustimmung zu den tiefgreifenden Sanierungsplänen des Vorstands des kriselnden Autobauers senden die Aktien sogar ein erstes, zaghaftes Bodenbildungssignal, nachdem sie Anfang Juli mit rund 69 Euro noch auf das tiefste Niveau seit dem Jahr 2010 abgerutscht waren.

    Analyst Tom Narayan von der kanadischen Investmentbank RBC sprach mit Blick auf die Geschehnisse vom Vortag von einem ermutigenden Signal und auch einer positiven Überraschung. Nach viel Unsicherheit hatte der Aufsichtsrat dem Vorstand einhellig grünes Licht gegeben für sein Sparpaket. Die Gewerkschaft IG Metall und der Konzernbetriebsrat betonten, dass damit eine Eskalation verhindert worden sei.

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    Am Freitagnachmittag steht nun eine Telefonkonferenz des Managements im Plan, von der sich Analysten und Anleger vor allem vertrauensbildende Signale hinsichtlich der Umsetzung des historischen Konzernumbaus erwarten./ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,05 % und einem Kurs von 82,80 auf Tradegate (04. September 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von -1,86 %/+48,43 % bedeutet.





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