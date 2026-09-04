RBC stuft ENI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni nach einem Treffen mit dem Top-Manager Francesco Gattei mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Bedingungen für eine Produktion in Venezuela hätten sich verbessert im Vergleich zur Vergangenheit, schrieb Biraj Borkhataria am Donnerstag. Es gebe aber auch andernorts reichlich Wachstumschancen, beispielsweise nach der Entdeckung von Öl- und Gasvorkommen in Indonesien und Ägypten./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 17:43 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 23,78EUR auf Tradegate (04. September 2026, 08:15 Uhr) gehandelt.





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