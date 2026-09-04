JEFFERIES stuft NOVARTIS AG auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 110 Franken auf "Hold" belassen. Michael Leuchten berichtete am Donnerstag von einem Gespräch mit der Leiterin der Immunologie-Entwicklung, Angelika Jahreis. Die Strategie des Pharmakonzerns in diesem Bereich konzentriere sich auf einen nachhaltigen Neustart. Es bestehe Hoffnung, dass das Medikament Remibrutinib gegen die Hauterkrankung Hidradenitis suppurativa (HS) eine Wirksamkeit ähnlich der von Biologika sowie einen raschen Wirkungseintritt zeigen wird./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 11:49 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 11:49 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 140,0EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2026, 08:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Michael Leuchten
Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 110
Kursziel alt: 110
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Michael Leuchten
Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 110
Kursziel alt: 110
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
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