JEFFERIES stuft NOVARTIS AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 110 Franken auf "Hold" belassen. Michael Leuchten berichtete am Donnerstag von einem Gespräch mit der Leiterin der Immunologie-Entwicklung, Angelika Jahreis. Die Strategie des Pharmakonzerns in diesem Bereich konzentriere sich auf einen nachhaltigen Neustart. Es bestehe Hoffnung, dass das Medikament Remibrutinib gegen die Hauterkrankung Hidradenitis suppurativa (HS) eine Wirksamkeit ähnlich der von Biologika sowie einen raschen Wirkungseintritt zeigen wird./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 11:49 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 140,0EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2026, 08:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar