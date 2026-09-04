Liberia will Rohstoff-Boom mit mehr Technologie befeuern

Liberias Rohstoffsektor boomt, bleibt aber noch unter seinen Möglichkeiten. Bessere Technologie soll dies nun ändern und die Exploration des Landes beschleunigen. Die Regierung will mit verschiedenen Maßnahmen die Attraktivität des Standorts erhöhen.

Der Edelmetallexplorer Zodiac Gold (ISIN: CA98980T1049, WKN: A3EKSC) startete Ende Juli ein Diamantbohrprogramm im Lewis-Zielgebiet auf dem Goldprojekt Todi in Liberia. Die Zone ist Teil des 16 Kilometer langen Monterra-Trends und das dritte Gebiet, das auf diesem untersucht wird. Bis zu 5.000 Bohrmeter sind in zwei Phasen vorgesehen.

Zodiac Gold startet zwei Bohrprogramme bei Todi

Nur wenige Tage zuvor hatte das Unternehmen den Start der Bohrungen im Zielgebiet Arthington – ebenfalls Teil des Monterra-Trends – bekanntgegeben. Auch hier sind bis zu 5.000 Meter geplant. „Nach drei äußerst erfolgreichen Bohrkampagnen mit einer Gesamtlänge von über 6.800 Metern und einer außergewöhnlich hohen Trefferquote bei Mineralisierungen sind wir überzeugt, dass sich Arthington zu einem bedeutenden Goldvorkommen mit erheblichem Wachstumspotenzial entwickelt“, sagt Zodiac Gold CEO David Kol.

Das Programm bei Arthington soll die bekannte mineralisierte Zone entlang des Streichens und in der Tiefe deutlich erweitern und gleichzeitig die Bohrdichte erhöhen, um die geplante Mineralressourcenschätzung zu unterstützen. Die Bohrungen bei Arthington und Lewis bauen auf vorangegangener Exploration der letzten Jahre auf und dienen dazu, den großflächigen Goldkorridor systematisch zu bewerten. Es ist ein wichtiges Puzzleteil bei der Erkundung des mehr als 2.300 km2 großen Todi-Projekts rund 13 Kilometer nördlich der Hauptstadt Monrovia.

Liberia bietet Bergbauunternehmen eine attraktive Konstellation aus hochpotenter Geologie und stabilen Verhältnissen. Das Land erlebt seit Jahren einen vor allem durch den Rohstoffsektor angetriebenen Wirtschaftsaufschwung – und arbeitet mit Hochdruck daran, ausländisches Kapital anzuziehen, um diesen Aufschwung zu verbreitern.

Zu den größeren Investoren im Land gehört ArcelorMittal, das seine Eisenerzproduktion ausbaut. Das Unternehmen erhält durch eine Vereinbarung auch Zugang zur Eisenbahnlinie Tokadeh-Buchanan. In diesen Zugang investierte auch Ivanhoe Atlantic, das einen Transportweg für Eisenerz aus dem Kon-Kweni-Projekt in Guinea benötigt. Weitere Investoren im Land sind neben Zodiac Gold auch Cavalla Resources, das 2015 die liberianischen Eisenerzprojekte von BHP übernahm, Westcrest und Mansa Resources, das Pasofino Gold und dessen Dugbe-Projekt übernommen hatte.