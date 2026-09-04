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    AKTIEN IM FOKUS

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    Gewinnwarnung von Lululemon belastet auch Adidas und Puma

    Für Sie zusammengefasst
    • Lululemon stürzen nach Gewinnwarnung um 18 Prozent
    • Adidas und Puma vorbörslich leicht unter Druck
    • China enttäuscht, Umsatz sinkt um acht Prozent
    AKTIEN IM FOKUS - Gewinnwarnung von Lululemon belastet auch Adidas und Puma
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurseinbruch der Lululemon-Aktien nach schwachen Zahlen sowie einer Umsatz- und Gewinnwarnung dürfte am Freitag auch auf den Papieren von Adidas und Puma lasten. Die Anteilsscheine des US-Sportartikelherstellers Lululemon waren in den USA nachbörslich um 18 Prozent abgesackt und sind auf den tiefsten Stand seit 2018 gefallen.

    Im vorbörslichen Handel auf Tradegate hielten sich die Verluste der deutschen Sportartikelhersteller allerdings bislang in Grenzen: Die Papiere von Adidas und Puma büßten 0,7 Prozent respektive 0,8 Prozent ein im Vergleich zu ihren Schlusskursen am Vortag. Nike sanken nachbörslich um etwa ein halbes Prozent.

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    Bei Lululemon sprach Analyst Randal Konik von der US-Bank Jefferies von einem "dreifachen Hammer" im zweiten Quartal. Auf dem Heimatmarkt sei der Umsatz um 8 Prozent zurückgegangen, bei Damenbekleidung um 4 Prozent und in China währungsbereinigt um 2 Prozent. Beim Ergebnis je Aktie habe das Unternehmen lediglich von einer Zollrückerstattung profitiert. Abzüglich dieser sei es erheblich niedriger ausgefallen.

    Paul Lejuez von der Citigroup hält die Entwicklung in China für die zentrale Enttäuschung. Statt eines erwarteten Umsatzanstiegs um 13 Prozent sei der Umsatz dort um 8 Prozent zurückgegangen. Besonders für China habe das Management nun die Prognosen gesenkt. Dort soll der Umsatz im laufenden Jahr nun nur noch im hohen einstelligen Prozentbereich steigen. Dem steht laut Lejuez eine Konsensprognose von rund 19 Prozent gegenüber./bek/ag/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie

    Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 33,11 auf Tradegate (04. September 2026, 08:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Nike (B) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Nike (B) Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 72,00USD was eine Bandbreite von +20,26 %/+116,48 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anhaltend schwache Kursentwicklung der adidas-Aktie und die Sorge, dass sie im DAX und im Sportartikelsektor zurückbleibt. Als Belastungen gelten die gesenkte Prognose von Dick’s Sporting Goods, eine schwächere Konsumnachfrage und zunehmende Rabatte. Diskutiert wird zudem, ob Kursverluste zum langfristigen Investment gehören oder eine Haltelinie und ein Verkauf sinnvoller sind. Entscheidend sei, ob die ursprüngliche Investmentthese und die Fundamentaldaten noch überzeugen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber adidas eingestellt.

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