Konzernumbau könnte Kursniveau ansteigen lassen!

Das Management von Siemens Energy plant, die Unternehmensstruktur zu optimieren. Nach der geplanten Verselbstständigung der Sparte Transformation of Industry (ToI) wird Siemens Energy im Kern ein deutlich fokussierteres Unternehmen für Stromerzeugung und Stromnetze sein. Dabei ist zu beachten, dass Siemens Energy derzeit von einer geplanten Verselbstständigung beziehungsweise Entkonsolidierung von ToI spricht und nicht von einem bereits vollzogenen Verkauf. Eine wesentliche Minderheitsbeteiligung soll bestehen bleiben. Nach der Ausgliederung wird Siemens Energy stärker mit GE Vernova vergleichbar sein, das derzeit mit einem höheren Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bewertet wird. Der Konzern wird kleiner, aber profitabler, fokussierter und stärker auf den Boom in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI), Rechenzentren sowie Elektrifizierung ausgerichtet sein. Sollte sich der derzeitige Boom bei KI-Hardware als Blase erweisen, die in absehbarer Zeit zu platzen droht, könnte auch Siemens Energy vor erheblichen Problemen stehen.

Der Aktienkurs von Siemens Energy hat seit dem Allzeittief vom 26. Oktober 2023 bei 6,40 Euro einen deutlichen Anstieg verzeichnet, der ab Mitte Februar 2026 in eine Seitwärtsbewegung überging. Inzwischen sind auch beim Sorgenkind Windenergie der Tochtergesellschaft Gamesa die größten Herausforderungen überwunden. Dadurch hat die Kursentwicklung die Seitwärtsphase von Anfang Oktober bis Ende November 2023 verlassen und am 24. April 2026 ein neues Allzeithoch bei 191,66 Euro markiert. Langfristig betrachtet hält sich der Kurs seit Anfang 2024 über der 200-Tage-Linie und zeigt einen klaren Aufwärtstrend. Im kurzfristigen Betrachtungshorizont der letzten Wochen tendiert die Aktie seit dem Allzeithoch jedoch eher abwärts, da aus fundamentaler Sicht bereits ein erhebliches Gewinnwachstum eingepreist ist. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für das Geschäftsjahr 2025/26 liegt bei 32,36, was für einen Wert aus der Old Economy als hoch einzustufen ist. Für das Geschäftsjahr 2027/28 prognostiziert der Konsens ein Gewinnwachstum von 84 Prozent auf 8,03 Euro Bilanzgewinn pro Aktie, wodurch das erwartete KGV auf 17,56 sinkt. Dieses KGV basiert auf einer idealtypischen Fundamentalanalyse, die kaum Risikopuffer berücksichtigt. Das ausgeprägt hohe KGV kann bei Zweifeln der Marktteilnehmer zu einem Kurseinbruch von 10 bis 15 Prozent führen. Akzeptieren Anleger jedoch höhere Multiples, wie beispielsweise bei GE Vernova, könnte sich der Kursverlauf von der momentanen Konsolidierung zu einem erneuten Anstieg wandeln.

Siemens Energy AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie der Siemens Energy AG bis auf 176,96 Euro ausgehen, könnten durch einen Call-Optionsschein (WKN FE1CFS) überproportional mit einem Omega von -2,85 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 51,15 % und dem Ziel bei 176,96 Euro (5,09 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 05.10.2027 eine Rendite von rund 61 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 125,58 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 42 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,45 zu 1, wenn bei 125,58 Euro (1,83 Euro beim Schein) eine Stop-Loss-Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: FE1CFS Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 3,14 – 3,16 Euro Emittent: Société Générale Basispreis: 145,00 Euro Basiswert: Siemens Energy AG akt. Kurs Basiswert: 145,40 Euro Laufzeit: 17.09.2027 Kursziel: 5,09 Euro Omega: 2,85 Kurschance: + 65 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

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