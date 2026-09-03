🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Siemens Energy AG

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Konzernumbau könnte Kursniveau ansteigen lassen!

    Das Management von Siemens Energy plant, die Unternehmensstruktur zu optimieren. Nach der geplanten Verselbstständigung der Sparte Transformation of Industry (ToI) wird Siemens Energy im Kern ein deutlich fokussierteres Unternehmen für Stromerzeugung und Stromnetze sein. Dabei ist zu beachten, dass Siemens Energy derzeit von einer geplanten Verselbstständigung beziehungsweise Entkonsolidierung von ToI spricht und nicht von einem bereits vollzogenen Verkauf. Eine wesentliche Minderheitsbeteiligung soll bestehen bleiben. Nach der Ausgliederung wird Siemens Energy stärker mit GE Vernova vergleichbar sein, das derzeit mit einem höheren Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bewertet wird. Der Konzern wird kleiner, aber profitabler, fokussierter und stärker auf den Boom in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI), Rechenzentren sowie Elektrifizierung ausgerichtet sein. Sollte sich der derzeitige Boom bei KI-Hardware als Blase erweisen, die in absehbarer Zeit zu platzen droht, könnte auch Siemens Energy vor erheblichen Problemen stehen.

    Zum Chart

    Der Aktienkurs von Siemens Energy hat seit dem Allzeittief vom 26. Oktober 2023 bei 6,40 Euro einen deutlichen Anstieg verzeichnet, der ab Mitte Februar 2026 in eine Seitwärtsbewegung überging. Inzwischen sind auch beim Sorgenkind Windenergie der Tochtergesellschaft Gamesa die größten Herausforderungen überwunden. Dadurch hat die Kursentwicklung die Seitwärtsphase von Anfang Oktober bis Ende November 2023 verlassen und am 24. April 2026 ein neues Allzeithoch bei 191,66 Euro markiert. Langfristig betrachtet hält sich der Kurs seit Anfang 2024 über der 200-Tage-Linie und zeigt einen klaren Aufwärtstrend. Im kurzfristigen Betrachtungshorizont der letzten Wochen tendiert die Aktie seit dem Allzeithoch jedoch eher abwärts, da aus fundamentaler Sicht bereits ein erhebliches Gewinnwachstum eingepreist ist. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für das Geschäftsjahr 2025/26 liegt bei 32,36, was für einen Wert aus der Old Economy als hoch einzustufen ist. Für das Geschäftsjahr 2027/28 prognostiziert der Konsens ein Gewinnwachstum von 84 Prozent auf 8,03 Euro Bilanzgewinn pro Aktie, wodurch das erwartete KGV auf 17,56 sinkt. Dieses KGV basiert auf einer idealtypischen Fundamentalanalyse, die kaum Risikopuffer berücksichtigt. Das ausgeprägt hohe KGV kann bei Zweifeln der Marktteilnehmer zu einem Kurseinbruch von 10 bis 15 Prozent führen. Akzeptieren Anleger jedoch höhere Multiples, wie beispielsweise bei GE Vernova, könnte sich der Kursverlauf von der momentanen Konsolidierung zu einem erneuten Anstieg wandeln.

    Siemens Energy AG (Tageschart in Euro)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 167,44 // 191,66 Euro
    Unterstützungen: 127,12 // 84,85 Euro

    Fazit

    Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie der Siemens Energy AG bis auf 176,96 Euro ausgehen, könnten durch einen Call-Optionsschein (WKN FE1CFS) überproportional mit einem Omega von -2,85 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 51,15 % und dem Ziel bei 176,96 Euro (5,09 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 05.10.2027 eine Rendite von rund 61 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 125,58 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 42 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,45 zu 1, wenn bei 125,58 Euro (1,83 Euro beim Schein) eine Stop-Loss-Order vorgesehen wird.

    Strategie für steigende Kurse
    WKN: FE1CFS Typ: Call-Optionsschein
    akt. Kurs: 3,14 – 3,16 Euro Emittent: Société Générale
    Basispreis: 145,00 Euro Basiswert: Siemens Energy AG
    akt. Kurs Basiswert: 145,40 Euro
    Laufzeit: 17.09.2027 Kursziel: 5,09 Euro
    Omega: 2,85 Kurschance: + 65 Prozent
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Quelle: Société Générale

    Interessenkonflikt

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Ingmar Königshofen
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Ingmar Königshofen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Siemens Energy AG Konzernumbau könnte Kursniveau ansteigen lassen! Das Management von Siemens Energy plant, die Unternehmensstruktur zu optimieren. Nach der geplanten Verselbstständigung der Sparte Transformation of Industry (ToI) wird Siemens Energy im Kern ein deutlich fokussierteres Unternehmen für …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     