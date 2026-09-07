Ihre wichtigsten Termine
Frische Updates von: Hannover Rück, Standard Life und Swiss Re
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
08:00 Uhr, Großbritannien: Standard Life, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Deutschland: Hannover Rück, Pk anlässlich Rendez-Vous de Septembre in Monte Carlo 14:15 Uhr, Schweiz: Swiss Re, Pk anlässlich Rendez-Vous de Septembre in Monte Carlo
Konjunkturdaten
07:00 Uhr, Japan: CI-Index: Frühindikatoren 7/26 (vorläufig)
08:00 Uhr, Deutschland: Industrieproduktion 7/26
08:00 Uhr, Rumänien: BIP Q2/26 (vorläufig)
08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
08:30 Uhr, Ungarn: Industrieproduktion 7/26
09:00 Uhr, Schweiz: Arbeitslosenquote 8/26
10:30 Uhr, DEU: Sentix-Konjunkturerwartungen 9/26
11:00 Uhr, EU: BIP Q2/26 (3. Veröffentlichung)
11:00 Uhr, EU: Staatsausgaben Q2/26
11:00 Uhr, EU: Beschäftigung Q2/26 (endgültig)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 07.09.2026
Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU Industrial Production s.a. (MoM) 08:00 DEU Industrieproduktion s.a. w.d.a. (Jahr) 10:30 EUR Sentix Investor Confidence 11:00 EUR Gross Domestic Product s.a. (QoQ) 11:00 EUR Gross Domestic Product s.a. (YoY) 11:00 EUR Employment Change (QoQ)
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|08.09. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|08.09. 10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht
|08.09. 16:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Was KI heute wirklich schon kann
Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!
Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin