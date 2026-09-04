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    Aktien Asien

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    Steigende Technologiewerte stützen Erholung

    Für Sie zusammengefasst
    • Fernost-Börsen steigen dank Technologiewerten
    • Zinssorgen sinken nach Signalen von Fed-Waller
    • Kospi und Nikkei legen zu, Australien schwächer
    Aktien Asien - Steigende Technologiewerte stützen Erholung
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Börsen in Fernost haben am Freitag zumeist zugelegt. Dabei ging es vor allem an den technologielastigeren Märkten deutlich nach oben. Die Märkte orientierten sich damit an den Vorgaben aus den USA.

    Die zinssensitiven Technologieaktien reagierten auf Signale, die Zinssorgen etwas dämpften. "Fed-Gouverneur Christopher Waller zeigte sich bereit, bei der Zentralbanksitzung am 15. und 16. September eine Zinspause zu unterstützen", hieß es von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). "Nach Wallers Äußerungen reduzierten Geldmarktteilnehmer ihre Wetten auf eine Zinserhöhung im September." Dies verminderte den Druck von der Anleiheseite, wo die Renditen zuletzt deutlich gestiegen waren.

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    Die Experten der LBBW warnten allerdings vor zu großem Optimismus: "Für die endgültige Einschätzung bleiben allerdings die Inflationsdaten für August, die Ende kommender Woche veröffentlicht werden, der wichtigere Prüfstein." Zuvor wird der Blick dem Arbeitsmarktbericht am Nachmittag gelten. Sollte dieser aus Sicht der Zinserwartungen ungünstig ausfallen, könnte die aktuelle Entspannung schnell Geschichte sein.

    "Ein 'heißer' Arbeitsmarkt mit zu vielen neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft kann die Zinssorgen des Marktes blitzartig zurückbringen", warnte Jochen Stanzl, Marktanalyst der Consorsbank.

    Angesichts dieser Unwägbarkeiten und der wieder gestiegenen Ölpreise blieben die Gewinne auch an der volatilen südkoreanischen Börse überschaubar. Der Kospi stieg um 1,6 Prozent, lag damit aber merklich unter dem Stand der Vorwoche.

    Auch in Japan ging es nach oben. Der Nikkei 225 schloss 1,26 Prozent fester mit 65.020,94 Punkten, konnte aber ebenfalls die Abgaben im Wochenvergleich nicht aufholen. Konjunkturdaten dämpften etwas die Zinssorgen in Japan. Die Marktstrategen der Deutschen Bank hoben in diesem Zusammenhang die deutlich schwächer als erwartet ausgefallenen Ausgaben der japanischen Haushalte im Juli hervor.

    Die chinesischen Börsen verzeichneten ebenfalls Gewinne. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen gewann zuletzt 0,1 Prozent, während der technologielastige Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um knapp zwei Prozent anzog.

    Australische Aktien gaben dagegen leicht nach. Der S&P ASX 200 sank um 0,16 Prozent auf 9.005,90 Punkte./mf/jha/





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