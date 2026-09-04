Adelayde Exploration erhält DTC-Zulassung für seine Stammaktien
Vancouver, B.C. / 4. September 2026 / IRW-Press / Adelayde Exploration Inc. (ADDY - CSE) (SPMTF - OTC) (A41AGV - WKN) (das „Unternehmen“ oder „Adelayde“) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien die Zulassung für das elektronische Clearing und die elektronische Abwicklung in den Vereinigten Staaten durch die Depository Trust Company („DTC“) erhalten haben. Die DTC-Zulassung soll Brokern und Anlegern in den USA den elektronischen Handel und die elektronische Verwahrung von Aktien des Unternehmens erleichtern.
Highlights
- Die Stammaktien des Unternehmens sind nun für das elektronische Clearing, die elektronische Abwicklung und die elektronische Verwahrung durch die DTC in den Vereinigten Staaten zugelassen.
- Die DTC-Zulassung ermöglicht den elektronischen Transfer von Aktien zwischen Wertpapierdepots und macht physische Aktienzertifikate und manuelle Übertragungsprozesse überflüssig.
- Das Unternehmen geht davon aus, dass die DTC-Zulassung zu einer Verbesserung der Handelseffizienz, einer Verringerung der Abwicklungszeiten und einer Erweiterung des Zugangs zu Adelaydes Aktien für Privatanleger und institutionelle Investoren in den USA führen wird.
„Der Erhalt der DTC-Zulassung ist ein wichtiger Meilenstein für Adelayde“, so James Nelson, President, CEO und Direktor von Adelayde. „Sie beseitigt eine echte Barriere für unsere US-Aktionäre und erleichtert es amerikanischen Anlegern und Brokern deutlich, unsere Aktie zu kaufen und zu halten. Angesichts der Weiterentwicklung unserer Antimon-, Wolfram- und Lithiumprojekte in New Brunswick und Nevada räumen wir der Verbesserung der Zugänglichkeit und der Liquidität für unsere Aktionärsbasis Priorität ein, und dies ist ein bedeutender Schritt in diese Richtung. Wir gehen davon aus, dass wir im September auf unserem Goldprojekt in Nevada bohren werden, womit Adelayde über mehrere Projekte verfügt, die bedeutsame Wachstumsimpulse für das Unternehmen liefern könnten. Der restliche Jahresverlauf dürfte sich zu einer der aktivsten Perioden in der Geschichte von Adelayde entwickeln, zumal der Goldpreis und die Rohstoffpreise Anzeichen einer erneuten Erholung zeigen.(1)“