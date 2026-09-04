🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lexar zeigt auf der IFA 2026 die weltweit dünnste tragbare SSD „Muse" und neue Speicherlösungen für KI, PCs und Elektrofahrzeuge

    Lexar feiert sein 30-jähriges Jubiläum mit einer neuen, ultraschlanken, magnetischen mobilen SSD und präsentiert neue KI-optimierte Speichertechnologien

    BERLIN, 4. September 2026 /PRNewswire/ -- Lexar, ein weltweit führender Anbieter von Arbeitsspeicher und Speicherlösungen, stellt auf der IFA 2026 seine neuesten Speicherinnovationen vor. Im Mittelpunkt steht die neue ultraschlanke „Lexar Muse Ultra-Slim Portable SSD". Die weltweit dünnste tragbare SSD vereint hohe Speichergeschwindigkeit mit einem minimalistischen, kartenähnlichen Design und intuitiver Magnetverbindung.

    Während Lexar in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feiert, schlägt das Unternehmen das nächste Kapitel in seiner Firmengeschichte auf, das auf drei Jahrzehnten umfassender Erfahrung in der Entwicklung von Produktinnovationen sowie der nachhaltigen Investition in die firmeninterne Forschung und Entwicklung basiert. Den ersten Schritt stellt die „Muse" dar, mit der Lexar mobilen Speicher neu definiert. Zudem wird das Unternehmen seine Rolle in der sich rasch entwickelnden KI-Speicherlandschaft und seine Lokalisierungsbemühungen in Europa weiter ausbauen und noch enger mit lokalen Herstellern, Geschäftskunden und Partnern zusammenarbeiten.

    Lexar stellt Muse Ultra-Slim Portable SSD vor

    Lexar hat mit der Muse Ultra-Slim Portable SSD eine besonders flache externe SSD vorgestellt. Sie kombiniert ein kartenähnliches Metallgehäuse mit einer magnetischen Hülle und Lexars firmeneigenen magnetischen PogoPin-Datenverbindung. Das mitgelieferte SnapLink-Magnetkabel verbindet die SSD mit USB-C-Geräten. Die Bezeichnung „Muse" spiegelt die Rolle der SSD als kreative Inspirationsquelle wider. Sie stellt eine kompakte und schlanke Speicherlösung für Handkameraaufnahmen, Reisen, die Bearbeitung von unterwegs aus sowie die Erstellung von Backups dar.

    Das Unibody-Metallgehäuse der Muse Ultra-Slim Portable SSD ist präzise aus einem einzigen Metallstück gefertigt. Dadurch werden Nähte, Fugen und optische Unterbrechungen auf ein Minimum reduziert. Die starre Konstruktion sorgt für eine klare, durchgehende Silhouette, die an ihrer dicksten Stelle lediglich 3,8 mm misst und sich zum Rand hin auf nur 1 mm verjüngt. Das macht sie zur weltweit dünnsten tragbaren SSD. Der verfügbare Speicherplatz wird durch eine maßgeschneiderte, ultradünne Leiterplattenarchitektur, eine hochdichte NAND-Stapelung und eine integrierte interne Struktur maximiert, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

    Seite 1 von 3 





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Lexar zeigt auf der IFA 2026 die weltweit dünnste tragbare SSD „Muse" und neue Speicherlösungen für KI, PCs und Elektrofahrzeuge Lexar feiert sein 30-jähriges Jubiläum mit einer neuen, ultraschlanken, magnetischen mobilen SSD und präsentiert neue KI-optimierte SpeichertechnologienBERLIN, 4. September 2026 /PRNewswire/ - Lexar, ein weltweit führender Anbieter von …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     