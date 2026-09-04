Lexar zeigt auf der IFA 2026 die weltweit dünnste tragbare SSD „Muse" und neue Speicherlösungen für KI, PCs und Elektrofahrzeuge

BERLIN, 4. September 2026 /PRNewswire/ -- Lexar, ein weltweit führender Anbieter von Arbeitsspeicher und Speicherlösungen, stellt auf der IFA 2026 seine neuesten Speicherinnovationen vor. Im Mittelpunkt steht die neue ultraschlanke „Lexar Muse Ultra-Slim Portable SSD" . Die weltweit dünnste tragbare SSD vereint hohe Speichergeschwindigkeit mit einem minimalistischen, kartenähnlichen Design und intuitiver Magnetverbindung.

Während Lexar in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feiert, schlägt das Unternehmen das nächste Kapitel in seiner Firmengeschichte auf, das auf drei Jahrzehnten umfassender Erfahrung in der Entwicklung von Produktinnovationen sowie der nachhaltigen Investition in die firmeninterne Forschung und Entwicklung basiert. Den ersten Schritt stellt die „Muse" dar, mit der Lexar mobilen Speicher neu definiert. Zudem wird das Unternehmen seine Rolle in der sich rasch entwickelnden KI-Speicherlandschaft und seine Lokalisierungsbemühungen in Europa weiter ausbauen und noch enger mit lokalen Herstellern, Geschäftskunden und Partnern zusammenarbeiten.

Lexar stellt Muse Ultra-Slim Portable SSD vor

Lexar hat mit der Muse Ultra-Slim Portable SSD eine besonders flache externe SSD vorgestellt. Sie kombiniert ein kartenähnliches Metallgehäuse mit einer magnetischen Hülle und Lexars firmeneigenen magnetischen PogoPin-Datenverbindung. Das mitgelieferte SnapLink-Magnetkabel verbindet die SSD mit USB-C-Geräten. Die Bezeichnung „Muse" spiegelt die Rolle der SSD als kreative Inspirationsquelle wider. Sie stellt eine kompakte und schlanke Speicherlösung für Handkameraaufnahmen, Reisen, die Bearbeitung von unterwegs aus sowie die Erstellung von Backups dar.

Das Unibody-Metallgehäuse der Muse Ultra-Slim Portable SSD ist präzise aus einem einzigen Metallstück gefertigt. Dadurch werden Nähte, Fugen und optische Unterbrechungen auf ein Minimum reduziert. Die starre Konstruktion sorgt für eine klare, durchgehende Silhouette, die an ihrer dicksten Stelle lediglich 3,8 mm misst und sich zum Rand hin auf nur 1 mm verjüngt. Das macht sie zur weltweit dünnsten tragbaren SSD. Der verfügbare Speicherplatz wird durch eine maßgeschneiderte, ultradünne Leiterplattenarchitektur, eine hochdichte NAND-Stapelung und eine integrierte interne Struktur maximiert, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.