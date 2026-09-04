Norsemont Mining - 16 neue Bohrungen erweitern Choquelimpie-Goldsystem in Chile

Norsemont Mining (CSE: NOM; OTCQX: NRRSF; FWB: LXZ1) meldet operative Fortschritte von seinem Flaggschiffprojekt Choquelimpie in Chile. Im Rahmen des laufenden Phase-3-Bohrprogramms 2026 hat das Unternehmen bislang 16 Bohrlöcher über insgesamt 4.100 Meter abgeschlossen. Die Step-out- und Offset-Bohrungen zielen darauf ab, bekannte hochgradige Abschnitte gezielt zu erweitern und das geologische Ausmaß des Edel- und Basismetallsystems systematisch abzugrenzen.

Fünf Schlüsselzonen und multiple Mineralisierungsstile im Visier

Das aktuelle Bohrprogramm erstreckt sich über fünf zentrale Zielbereiche der Lagerstätte. Ein operativer Schwerpunkt liegt auf Bohrloch MV26-DD24, das als gezielter Offset den ungetesteten Korridor zwischen den Zonen Choque und Vizcacha untersucht. Erste Kernbeobachtungen ermöglichen es den Geologen bereits, die Ränder der hydrothermalen Brekzienkörper präziser zu kartieren und Vektoren in Richtung der stärksten Mineralisierung zu definieren.

Die bisherigen Arbeiten bestätigen das Vorhandensein mehrerer überlagernder Mineralisierungsstile, was die Komplexität und das Potenzial des Systems unterstreicht:

Hydrothermale Brekzien: Klassische Träger hochgradiger Gold- und Silbermineralisierung im Epithermal-Umfeld.

Klassische Träger hochgradiger Gold- und Silbermineralisierung im Epithermal-Umfeld. Porphyrische Quarz-±-Magnetit-Adern: Hinweise auf ein tieferliegendes, großvolumiges Porphyrsystem.

Hinweise auf ein tieferliegendes, großvolumiges Porphyrsystem. Quarz-Glimmer-Sulfid-Zonen: Ausgeprägte Alterationsbereiche, die neben Edelmetallen auch signifikante Basismetallvorkommen aufweisen.

Sämtliche Analyseergebnisse der 16 niedergebrachten Löcher stehen derzeit noch aus. Ihre Veröffentlichung bildet den nächsten zentralen Katalysator für die Aktie, da sie das geologische Modell erstmals mit konkreten Gehalten untermauern werden.

Vollständig finanziert trotz bilanzieller Umstrukturierung

Flankierend zum operativen Update nahm Norsemont Mining Stellung zu einer rein buchhalterischen Anpassung in den Finanzabschlüssen: Eine im Dezember 2025 ausgegebene Wandelanleihe (Fälligkeit 2028) wurde bilanztechnisch von einer langfristigen in eine kurzfristige Verbindlichkeit umgegliedert.

CEO Marc Levy stellte klar, dass diese Anpassung keinerlei Auswirkungen auf die Liquidität oder den Cashflow der Gesellschaft hat. Mit einem Barmittelbestand von 13,68 Millionen CAD (Stand: 30. Juni 2026) ist Norsemont Mining hervorragend kapitalisiert. Das Kapital sichert nicht nur den kontinuierlichen Fortlauf der Bohrarbeiten unter der Leitung von Roman Flores (Qualified Person), sondern auch die anstehenden metallurgischen Tests sowie die Erstellung eines umfassenden 3D-Geologiemodells vollständig ab.

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