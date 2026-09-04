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    NanoRepro setzt erstmals Umsatzziele bis 2030 – Consumer Health im Fokus

    NanoRepro setzt zum nächsten Wachstumssprung an: Mit klarer Umsatzplanung bis 2030 und dem Ausbau zur integrierten Consumer-Health-Plattform schärft das Unternehmen sein Profil.

    NanoRepro setzt erstmals Umsatzziele bis 2030 – Consumer Health im Fokus
    Foto: adobe.stock.com
    • NanoRepro veröffentlicht erstmals eine Umsatzguidance bis 2030 und will sich zu einer integrierten Consumer-Health-Plattform weiterentwickeln.
    • Für 2026 erwartet der Vorstand einen Konzernumsatz von rund 18 Mio. Euro – etwa 12,5 % mehr als 2025 mit rund 16 Mio. Euro.
    • Im ersten Halbjahr 2026 stieg der vorläufige Konzernumsatz auf knapp 13 Mio. Euro, nach rund 10,3 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum – ein Wachstum von etwa 26 %.
    • Bis 2028 soll der Umsatz durch organisches Wachstum auf rund 28 Mio. Euro steigen; bis 2030 werden durch organisches Wachstum und Akquisitionen rund 40 Mio. Euro angestrebt.
    • NanoRepro bündelt zunehmend zentrale Funktionen wie Produktion, Entwicklung, Marketing und Vertrieb und baut margenstarke Geschäftsbereiche sowie weitere Beteiligungen aus.
    • Dr. Olaf Stiller legte zum 31. August 2026 den Vorstandsvorsitz der Deutsche Kosmetikwerke AG (newkee) nieder und konzentriert sich künftig als Aufsichtsratsvorsitzender der NanoRepro AG auf die strategische Entwicklung der Gruppe.

    Der Kurs von NanoRepro lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,7925EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +8,47 % im Plus.
    10 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,7650EUR das entspricht einem Minus von -1,53 % seit der Veröffentlichung.


    NanoRepro

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    ISIN:DE0006577109WKN:657710
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