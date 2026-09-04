Warum Europas Uranproblem noch lange nicht gelöst ist

Vier Jahre nach dem Start von REPowerEU hat die EU Kohle, Öl und Gas aus Russland weitgehend verdrängt. Beim Uran sieht die Bilanz anders aus. Ein Blick auf die Lücke in der europäischen Versorgungssicherheit – und auf Blast Resources, einen kanadischen Explorer, der mitten in der Region bohrt, aus der ein Großteil der westlichen Alternative stammen müsste.

Die Europäische Kommission hat Anfang 2026 Bilanz gezogen: Vier Jahre nach dem Start des REPowerEU-Plans importiert die EU kein russisches Kohle mehr, der Anteil russischen Öls ist von 27 Prozent auf 2 Prozent gefallen, und der Anteil russischen Gases sank von 45 auf 12 Prozent. Beim Uran liest sich die Bilanz nüchterner: Nach vorläufigen Zahlen der Kommission importierte die EU 2025 noch immer knapp 2.900 Tonnen russisches Uran in angereicherter oder Brennstoffform. Diese Restabhängigkeit ist der Ausgangspunkt für eine Frage, die weit über die Statistik hinausreicht – und die auch für kleinere, börsennotierte Uranexplorer wie das kanadische Unternehmen Blast Resources Inc. (WKN: A3EHMB | ISIN: CA09345L1085) von Bedeutung ist.

Das eigentliche Nadelöhr liegt nicht im Bergbau

Die Europäische Kommission benennt in ihrem eigenen Fortschrittsbericht das Kernproblem sehr direkt: Der globale Uranmarkt selbst gilt als vergleichsweise diversifiziert, doch die Kapazitäten für Konversion und Anreicherung – also die industriellen Verarbeitungsschritte zwischen Uranerz und einsatzfähigem Reaktorbrennstoff – konzentrieren sich auf wenige Unternehmen. Nach Einschätzung der Kommission reichen die derzeitigen Kapazitäten in der EU und anderen westlichen Ländern nicht aus, um die Gesamtnachfrage zu decken.

Die ersten neuen europäischen Anreicherungsanlagen sollen frühestens 2027 den Betrieb aufnehmen, zusätzliche Konversionskapazitäten werden voraussichtlich nicht vor den 2030er-Jahren verfügbar sein. Fünf EU-Länder, die russisch designte VVER-Reaktoren betreiben, haben zwar mittlerweile Verträge mit alternativen Brennstofflieferanten unterzeichnet, doch jede neue Brennstoffcharge muss vor dem Einsatz in jedem einzelnen Land separat getestet und zugelassen werden – ein Prozess, der Jahre dauern kann.

Diese Einordnung ist wichtig, weil sie zeigt, dass die europäische Uran-Abhängigkeit kein reines Mengenproblem ist, das sich allein durch neue Minen lösen ließe. Sie ist zu einem erheblichen Teil ein Verarbeitungsproblem. Gleichzeitig bleibt aber die vorgelagerte Frage bestehen, woher das Rohmaterial für eine wachsende, von Russland unabhängige Verarbeitungskette überhaupt kommen soll. Und genau hier gewinnt die Herkunft des geförderten Urans an strategischer Bedeutung – unabhängig davon, wie schnell sich die westliche Konversions- und Anreicherungskapazität ausbaut.

Kanada als verlässlicher Baustein der westlichen Lieferkette

Kanada zählt neben Kasachstan, Namibia und Australien zu den größten Uranförderländern der Welt, gilt politisch aber als deutlich verlässlicherer Partner für westliche Abnehmer als die zentralasiatischen und teils russisch beeinflussten Förderregionen. Das Athabasca-Becken in der Provinz Saskatchewan bildet dabei das geologische Zentrum der kanadischen Uranindustrie und beherbergt einige der hochgradigsten bekannten Uranlagerstätten der Welt. Innerhalb dieses Beckens hat sich in den vergangenen Jahren der sogenannte Patterson Lake Corridor als besonders bedeutende Teilregion herauskristallisiert – unter anderem wegen der dort gelegenen Triple-R- und Arrow-Lagerstätten, die zu den größten hochgradigen Uranvorkommen weltweit zählen.

Genau in dieser Region ist Blast Resources aktiv. Das Unternehmen exploriert mit seinem Wales-Lake-Uranprojekt südlich des namensgebenden Sees, unmittelbar außerhalb des südwestlichen Randes des Athabasca-Beckens und innerhalb des Patterson Lake Corridors.

Drei Monate intensiver Fortschritt am Wales-Lake-Projekt

Was Blast Resources von vielen anderen frühphasigen Explorern unterscheidet, ist das Tempo, mit dem das Unternehmen im Sommer 2026 aufeinanderfolgende Explorationsergebnisse veröffentlicht hat. Anfang Juli 2026 präsentierte das Unternehmen die Auswertung eines hochauflösenden Luftmagnetik-Surveys, der bereits Ende 2024 über den drei Claim-Gruppen Britt Lake, Brazier South und North Agar geflogen worden war. Aus den Daten leitete das Unternehmen fünf konkrete Zielgebiete für die weitere Exploration ab. Nur wenige Tage später, am 7. Juli 2026, folgte die Meldung eines strukturellen Korridors – einer Zone annähernd paralleler Verwerfungen und Scherzonen im Grundgestein, die nach geologischem Verständnis häufig als Wegsamkeiten für die Mineralisierung von Uran dienen.

Den bisherigen Höhepunkt der Sommerkampagne markierte die Meldung vom 16. Juli 2026: Auf Basis historischer Daten der kanadischen geologischen Behörde identifizierte Blast Resources eine rund 12 Kilometer lange Uran-Thorium-Anomalie, die sich in Nord-Süd-Richtung über die gesamte Länge und Breite der untersuchten Claim-Fläche erstreckt. Unternehmenschef Casey Forward bezeichnete den Fund als bedeutenden Fortschritt für die Erarbeitung verwertbarer Ergebnisse für die Aktionäre des Unternehmens. Aus geologischer Sicht ist bemerkenswert, dass die Anomalie am östlichen Rand der sogenannten Clearwater Domain liegt, einer rund 325 Kilometer langen geophysikalischen Struktur, deren möglicher Zusammenhang mit dem Patterson Lake Corridor bereits von der kanadischen geologischen Behörde selbst untersucht wurde.

Die geologische Nachbarschaft als Maßstab, nicht als Garantie

Die Versuchung liegt nahe, von der Nähe zu Triple R und Arrow direkt auf das Potenzial von Wales Lake zu schließen. Die Zahlen zu diesen beiden Nachbarlagerstätten sind tatsächlich beeindruckend: Die Triple-R-Lagerstätte weist eine Ressource von 2,2 Millionen Tonnen bei einem Gehalt von 1,58 Prozent U₃O₈ auf, die Arrow-Lagerstätte gilt nach Betreiberangaben als eine der größten Quellen kostengünstigen Urans weltweit, mit einem Potenzial von bis zu 30 Millionen Pfund hochgradigem Uran pro Jahr. Beide Vorkommen werden von Branchenbeobachtern in eine Reihe mit anderen Weltklasse-Lagerstätten wie McArthur River, Cigar Lake und Key Lake gestellt.

Diese Vergleiche sind jedoch mit Vorsicht zu behandeln. Eine geophysikalische Anomalie – selbst eine 12 Kilometer lange – ist noch keine Ressource. Sie markiert einen geologisch begründeten Hinweis darauf, wo sich eine Mineralisierung befinden könnte.

Einordnung für Investoren

Die Diskrepanz zwischen Europas Fortschritten beim Ausstieg aus russischem Öl und Gas einerseits und der noch immer spürbaren Abhängigkeit beim Uran andererseits zeigt, dass die westliche Nuklearbrennstoff-Lieferkette auch mehrere Jahre nach Kriegsbeginn ein Politikfeld mit ungelöster Verwundbarkeit bleibt. Diese strukturelle Lücke betrifft in erster Linie die Verarbeitungsstufen Konversion und Anreicherung – doch sie erhöht mittelbar auch das strategische Gewicht verlässlicher westlicher Förderregionen wie des Athabasca-Beckens, aus denen sich eine unabhängigere Lieferkette langfristig speisen müsste.

Blast Resources hat in den vergangenen Wochen mit dem strukturellen Korridor und der Uran-Thorium-Anomalie zwei geologisch nachvollziehbare, aufeinander aufbauende Fortschritte am Wales-Lake-Projekt erzielt und damit ein für ein Unternehmen dieser Größenordnung ungewöhnlich dichtes Nachrichtentempo vorgelegt. Ob sich daraus eine wirtschaftlich relevante Ressource entwickeln lässt, bleibt jedoch offen – und wird sich erst mit den Ergebnissen eines künftigen bodennahen Explorationsprogramms zeigen.

Quellen:

https://energy.ec.europa.eu/strategy/repowereu-phase-out-russian-energ ...

https://www.newsfilecorp.com/release/305420/Blast-Resources-Announces- ...

https://www.prnewswire.com/news-releases/blast-resources-announces-a-s ...

https://www.stocktitan.net/news/BLSRF/blast-resources-announces-explor ...

https://mining.com.au/blast-resources-reveals-uranium-anomaly-at-wales ...

https://www.marketscreener.com/news/blast-resources-identifies-strong- ...

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Blast Resources

Land: kanadisch

ISIN: CA09345L1085

https://blastresources.com

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