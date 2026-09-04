WARBURG RESEARCH stuft Suss MicroTec auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec angesichts einer Kooperation mit dem unabhängigen Unternehmen Manz Asia mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Die strategische Zusammenarbeit verfolgt laut dem Analysten Malte Schaumann das Ziel, gemeinsam Inkjet-Lösungen der nächsten Generation unter anderem für die Halbleiterfertigung zu entwickeln. Dies stärke die Positionierung des Halbeiter-Ausrüsters, so Schaumann am Freitag. Die beiden Partner kombinierten sich ergänzende Stärken. Das aktuelle Kursniveau von Suss biete eine Kaufgelegenheit./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,82 % und einem Kurs von 71,00EUR auf Tradegate (04. September 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 105

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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