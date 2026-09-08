Ihre wichtigsten Termine
Heute im Fokus: Nike, Logitech, Oerlikon sowie Sandoz Group
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
09:00 Uhr, Schweiz: Oerlikon, Kapitalmarkttag
14.30 Uhr, Schweiz: Sandoz Group, Kapitalmarkttag
16:00 Uhr, Schweiz: Logitech, Hauptversammlung
18:00 Uhr, USA: Nike, Hauptversammlung
Konjunkturdaten
China: Handelsbilanz 8/26
01:50 Uhr, Japan: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
01:50 Uhr, Japan: BoJ Leistungsbilanz 7/26
01:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 7/26
06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 8/26 (endgültig)
08:00 Uhr, Deutschland: Handelsbilanz 7/26
08:30 Uhr, Ungarn: Verbraucherpreise 8/26
08:45 Uhr, Frankreich: Handelsbilanz 7/26
21:00 Uhr, USA: Konsumentenkredite 7/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 08.09.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:01 GBR BRC Like-For-Like Retail Sales (YoY) 01:30 JPN Labor Cash Earnings (YoY) 01:50 JPN Bruttoinlandsprodukt (Quartal) 01:50 JPN Current Account n.s.a. 01:50 JPN Gross Domestic Product Deflator (YoY) 01:50 JPN Bruttoinlandsprodukt annualisiert 08:00 DEU Trade Balance s.a. 14:15 USA ADP Employment Change 4-week average 15:15 GBR BoE Monetary Policy Report Hearings 17:00 EUR ECB's Elderson speech
Webinare
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