Dax rutscht wieder unter 26.000 Punkte

Wenn einer 0 Ahnung hat, dann unser Zufallstrader R2D2.





Bei dem Ölpreis steigen die Indizes ambitioniert. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif





Vor allem seit heute läuft die deutsche Wirtschaft angeblich wieder. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif Vor 3 Tagen, Meldung, dass es angeblich mit der chemischen Industrie bergauf geht, heute schon nicht mehr wegen der gestiegenen Energie/Rohölpreise laut Laufbandmeldung auf NTV. Was ist also Phase ?

Einfach grotesk und lächerlich was inzwischen an den Börsen abgeht. Jeden irgendwelche planlosen News, als ob sich die Wirtschaft stündlich ändern würde.





Man sollte definitiv gar keine Wirtschaftsnachrichten mehr konsumieren, da praktisch nur noch Bullshit produziert wird um täglich mindesten 10 neue Startmarken für die Algomaten zu generieren, für was anderes taugt diese unsinnige Pseudowirtschaftsinformationsflut nicht. Als ob sich die Wirtschaft im Stundentakt ändern würde und das bei der Bürokratie, wenn man das nur mal auf D bezieht. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif





Ein Mehrwert an Information wird nicht geschaffen, eher das Gegenteil ist der Fall. Eigentlich könnte die KI per Zufallsgenerator Wirtschaftsmeldungen frei erfinden, das Ergebnis wäre im Endeffekt genau das gleiche.