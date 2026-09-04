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    50.000 Jobs weg

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    VW vor der Wende? Deutsche Bank sieht plötzlich Milliarden-Chance

    Volkswagen wagt den radikalen Umbau. 50.000 Stellen sollen weg, doch für die Deutsche Bank ist die Einigung ein überraschender Durchbruch. Die Analysten sehen die größte Sorge der Anleger beseitigt.

    Für Sie zusammengefasst
    • Volkswagen plant 50.000 Stellen bis 2030 abzubauen
    • Deutsche Bank sieht einen Durchbruch für Anleger
    • Entscheidend bleiben Umsetzung und kleinere Modellpalette
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    50.000 Jobs weg - VW vor der Wende? Deutsche Bank sieht plötzlich Milliarden-Chance
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Volkswagen steht vor dem größten Umbau seiner Geschichte. Doch für Anleger ist nicht nur der Stellenabbau von 50.000 Mitarbeitern entscheidend. Die Analysten von Deutsche Bank Research sprechen von einem "grundlegenden Durchbruch" und sehen die Einigung deutlich positiver als erwartet.

    Der Aufsichtsrat von Volkswagen hat den "Zukunftsplan 2030" beschlossen. Das Programm sieht neben dem Abbau von weiteren 50.000 Arbeitsplätzen eine deutlich kleinere Modellpalette und eine Anpassung der Produktionskapazitäten vor. Damit erhält Vorstandschef Oliver Blume den bislang größten Rückhalt für seinen Sanierungskurs.

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    Für die Deutsche Bank ist die Einigung vor allem deshalb wichtig, weil viele Investoren Volkswagen zuletzt kaum noch eine Lösung zugetraut hatten. "Dies kommt für fast alle Anleger völlig überraschend", schreiben die Analysten. Die größte Sorge sei damit ausgeräumt: die Frage, ob Volkswagen überhaupt noch in der Lage sei, die notwendigen schwierigen Entscheidungen zu treffen.

    Die Bank betont allerdings, dass der Umbau nicht über Nacht alle Probleme löst. Entscheidend sei nun die Umsetzung. Die wichtigsten Eckpfeiler bleiben aus Sicht der Analysten bestehen: ein Personalabbau von rund 50.000 Mitarbeitern bis 2030, eine Straffung des Portfolios und ein stärkerer Fokus auf Margen, freien Cashflow und Kapitaleffizienz.

    Volkswagen reagiert mit dem Sparprogramm auf mehrere Belastungen gleichzeitig. Der Konzern kämpft mit schwachen Verkaufszahlen in China, hohen Kosten am Standort Deutschland und unausgelasteten Fabriken. Zudem sollen die Investitionen zwischen 2027 und 2031 auf 135 Milliarden Euro sinken – rund 16 Prozent weniger als ursprünglich geplant.

    Volkswagen räumt aktuell eine Überkapazität von etwa 500.000 Fahrzeugen in Europa ein. Für die Standorte Emden, Hannover, Neckarsulm und Zwickau fehlen bislang langfristige wettbewerbsfähige Konzepte nach dem Auslaufen bestehender Modelle zwischen 2031 und 2034.

    Trotzdem wertet die Bank den Schritt als positives Signal. Der Konzern habe gezeigt, dass schwierige Entscheidungen innerhalb der komplexen Volkswagen-Struktur möglich seien. Die Vereinbarung könnte zudem eine Signalwirkung für die gesamte deutsche Autoindustrie haben, die ebenfalls mit Überkapazitäten, chinesischer Konkurrenz und sinkenden Renditen kämpft.

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    Die Börse reagierte bereits. Die Deutsche Bank bewertet die Volkswagen-Aktie weiterhin mit "Kaufen". Das Kursziel liegt bei 115 Euro. Für Anleger entscheidet sich nun alles an der Umsetzung. Der Umbau könnte den dringend benötigten Befreiungsschlag liefern.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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