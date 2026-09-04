Silicon Line, eine Marke von EverProX, bringt das neue Ultra-Low-Power-SerDes-Chipset MSDL (MIPI Serial Data Link) auf den Markt und ermöglicht damit MIPI-D-PHY-Verbindungen mit 20 Gbit/s über Distanzen von mehreren Dutzend Metern

MÜNCHEN, 3. September 2026 /PRNewswire/ -- Die EverProX Technologies Munich GmbH, unter ihrer Marke Silicon Line – ein Pionier im Bereich der optischen und elektrischen Verbindungstechnologie mit extrem geringem Stromverbrauch – gab heute die Markteinführung von „MSDL 20G" bekannt, dem ersten Produkt der neuen MSDL-Familie, einem End-to-End-Verbindungs-Chipsatz, der aus dem Serializer SL8582x und dem Deserializer SL8581x besteht. Der Dual-Port-Chipsatz wurde entwickelt, um die Einschränkungen herkömmlicher MIPI-D-PHY-Signale hinsichtlich Bandbreite, elektromagnetischer Störungen (EMI) und Reichweite zu überwinden, und bietet bis zu zwei simultane serialisierte Verbindungen mit jeweils 10 Gbit/s für Bildverarbeitungssysteme der nächsten Generation.

Eine neue optisch-elektrische Lösung bündelt zwei gleichzeitige MIPI-DPHY-Kamerastreams mit jeweils bis zu 10 Gbit/s über zwei serialisierte Verbindungen bei einem Stromverbrauch von weniger als 100 mW pro Verbindung; dadurch entfallen sperrige Kabelbündel zugunsten von Glasfaser- oder differenziellen Kupferverbindungen. Erfahren Sie mehr: https://silicon-line.com/msdl

Überwindung physischer Verkabelungsengpässe

Da hochauflösende Multikamerasysteme und Displays mit hoher Bildwiederholrate zu rapide steigenden Bandbreitenanforderungen führen, stößt die herkömmliche Kupferverkabelung zunehmend an ihre Grenzen aufgrund begrenzter Reichweite und Anfälligkeit für elektromagnetische Störungen (EMI). Der „MSDL-20G"-Chipsatz, bestehend aus dem SL8582x-Serializer und dem SL8581x-Deserializer, löst dieses Problem, indem er Multi-Stream-Videodaten über Glasfasern oder differentielle Kupferpaare bündelt, wodurch die Verbindungsreichweiten auf mehrere Dutzend Meter erweitert und sperrige, abgeschirmte Kabelbündel überflüssig werden. Die hochintegrierte Architektur sorgt sowohl im optischen als auch im elektrischen Modus für einen extrem niedrigen Stromverbrauch, wobei die Gesamtleistung des SerDes deutlich unter 100 mW pro 10-Gbit/s-Verbindung liegt.

Perspektive der Führungskräfte

„Physikalische KI verändert die Art und Weise, wie elektronische Systeme aufgebaut sind. Wir sehen immer mehr und schnellere Kameras, mehr Sensoren und eine größere Intelligenz, die auf die Geräte verteilt ist", sagte Yifeng Liann, CEO und Geschäftsführer der EverProX Technologies Munich GmbH. „Je intelligenter Systeme werden, desto schwieriger wird es, Daten mit hoher Bandbreite zuverlässig und in Echtzeit zwischen Geräten zu übertragen. Ingenieure müssen ein Gleichgewicht finden zwischen der Flexibilität, verschiedene Subsysteme miteinander zu verbinden, der Zuverlässigkeit, die geschäftskritische Anwendungen über drahtlose Verbindungen nicht immer erhalten können, und dem extrem niedrigen Stromverbrauch, der erforderlich ist, um all dies praxistauglich zu machen. Das ist das Problem, das das Team von Silicon Line lösen wollte: Konnektivität mit hoher Bandbreite energieeffizienter, zuverlässiger und einfacher in die nächste Generation intelligenter Systeme zu integrieren."