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    Besonders beachtet!

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    PVA TePla Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 04.09.2026

    Am 04.09.2026 ist die PVA TePla Aktie, bisher, um +3,67 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der PVA TePla Aktie.

    Besonders beachtet! - PVA TePla Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 04.09.2026
    Foto: adobe.stock.com

    PVA TePla ist ein Spezialmaschinenbauer für Kristallzucht-, Vakuum- und Hochtemperaturanlagen, v.a. für Halbleiter-, Photovoltaik- und Werkstoffindustrie. Starke Position in Nischen wie Siliziumkristallzucht und Ultraschall-/Röntgen-Inspektion. Wettbewerber u.a. ASM, Applied Materials, Lam Research, KLA. USP: hohe Prozesskompetenz in Hochtemperatur/Vakuum, Kombination aus Anlagenbau und Metrologie.

    PVA TePla Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.09.2026

    Die Anleger von PVA TePla dürfen sich über ein Kursplus von +3,67 % freuen. Die Aktie notiert aktuell bei 30,77. Die PVA TePla Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,97 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 30,77. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Obwohl sich die PVA TePla Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -30,94 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die PVA TePla Aktie damit um -1,23 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,75 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei PVA TePla auf +29,89 %.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,50 % geändert.

    PVA TePla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,23 %
    1 Monat -13,75 %
    3 Monate -30,94 %
    1 Jahr +0,71 %
    Stand: 04.09.2026, 09:30 Uhr

    Informationen zur PVA TePla Aktie

    Es gibt 22 Mio. PVA TePla Aktien. Damit ist das Unternehmen 664,68 Mio.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, AIXTRON und Co.

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,56 %. AIXTRON notiert im Plus, mit +2,70 %.

    PVA TePla Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der PVA TePla Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur PVA TePla Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    PVA TePla

    +4,78 %
    -0,80 %
    -13,76 %
    -30,44 %
    +0,27 %
    +70,13 %
    -7,47 %
    +1.112,02 %
    +141,09 %
    ISIN:DE0007461006WKN:746100
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    Markt Bote
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