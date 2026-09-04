ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Aroundtown-Ziel auf 1,65 Euro - 'Underperform'
- Jefferies senkt Aroundtown-Kursziel auf 1,65 Euro
- Einstufung bleibt weiterhin bei Underperform
- Erholung des operativen Gewinns bleibt ungewiss
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aroundtown von 2 auf 1,65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Erholung des operativen Gewinns (FFO) stehe in den Sternen, schrieb Stephanie Dossmann am Donnerstag./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 11:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie
Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 1,920 auf Tradegate (04. September 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Aroundtown zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,1667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von -47,86 %/+108,55 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 1,65 Euro
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Community Beiträge zu Aroundtown - A2DW8Z - LU1673108939
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Aroundtown eingestellt.
ARP erfolgt, es gibt keine andere Immobilienaktie die das einsetzt, danke Yakir.
Anleihen und Perpetuals zurück gekauft mit Gewinn, in dem Umfang macht das kein Anderer.
Wegen der 2 Großaktionäre gibt es leider keine Wandelanleihe mit der man nur 1,5% auf 800 Mio bezahlen müsste.
Weil deutsche Firmen nur einmal im Jahr ausschütten müssen wir 10 Monate warten.
https://www.aroundtown.de/investor-relations/equity/share/share-buy-back
Gleichzeitig nimmt man durch Konversion von Büros in Service Wohnungen und der Renovierung,Erweiterung von Hotels und Datazentren ca 55 Mio mehr Miete pro Jahr ein.
Auch steigen gleichzeitig die Mieteinahmen um jährlich 2-3%.
Der Vorstand sagte auf der Analystenkonferenz es gäbe mehrere Möglichkeiten zum Beispiel Verkäufe .
Ich denke da an die Centerpark Hotels die aktuell eine starke Wertsteigerung erfahren.
Hotels boomen aktuell sehr stark wie die gesamte Hospitality Branche.
Darum werden die aktuellen hohen Investitionen auch hohe Renditen bringen.
Die Zinsen können in 2 Jahren höher oder niedriger liegen, das ist Zukunft.