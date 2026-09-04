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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies senkt Aroundtown-Ziel auf 1,65 Euro - 'Underperform'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies senkt Aroundtown-Kursziel auf 1,65 Euro
    • Einstufung bleibt weiterhin bei Underperform
    • Erholung des operativen Gewinns bleibt ungewiss
    ANALYSE-FLASH - Jefferies senkt Aroundtown-Ziel auf 1,65 Euro - 'Underperform'
    Foto: Aroundtown SA

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aroundtown von 2 auf 1,65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Erholung des operativen Gewinns (FFO) stehe in den Sternen, schrieb Stephanie Dossmann am Donnerstag./rob/ag/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 11:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Aroundtown

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    -69,55 %
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    ISIN:LU1673108939WKN:A2DW8Z
    Aroundtown direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie

    Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 1,920 auf Tradegate (04. September 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Aroundtown zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,1667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von -47,86 %/+108,55 % bedeutet.


    Rating: Underperform
    Analyst:
    Kursziel: 1,65 Euro



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    Community Beiträge zu Aroundtown - A2DW8Z - LU1673108939

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang unter 2 Euro und mögliche weitere Verluste bis etwa 1,50 Euro im Zuge erwarteter EZB-Zinserhöhungen. Diskutiert werden eine mögliche Bodenbildung, Nachkäufe, rund 6,35 % Dividendenrendite sowie eine Unterbewertung gegenüber Vonovia und TAG. Risiken sehen Anleger in hoher Verschuldung, einem EPRA-LTV von 59 % und steigenden Finanzierungskosten; positiv werden Liquidität, GCP-Zukäufe, abgeschlossene Aktienrückkäufe und die operative Umstrukturierung bewertet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Aroundtown eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
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