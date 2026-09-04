Jefferies senkt Aroundtown-Ziel auf 1,65 Euro - 'Underperform'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie

Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 1,920 auf Tradegate (04. September 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Aroundtown zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3800 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,1667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von -47,86 %/+108,55 % bedeutet.