Morgan-Stanley-Abstufung belastet Daimler Truck - Traton solide

Trotz der Abstufung erhöhte Kirunda für Daimler Truck sein Kursziel auf 50 Euro mit dem Argument, dass die Margenentwicklung in Nordamerika maßgeblich verbessert worden sei. Dies führe in seinem Modell zu höheren Schätzungen in der Zeit bis 2028./tih/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 31,42 auf Tradegate (04. September 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -17,67 %/+29,06 % bedeutet.