🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolvo Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Volvo Registered (B)

    AKTIE IM FOKUS

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Morgan-Stanley-Abstufung belastet Daimler Truck - Traton solide

    Für Sie zusammengefasst
    • Morgan Stanley stuft Daimler Truck deutlich herab
    • Daimler-Aktien verlieren am Freitag 1,2 Prozent
    • Kursziel steigt wegen besserer Nordamerika-Margen
    AKTIE IM FOKUS - Morgan-Stanley-Abstufung belastet Daimler Truck - Traton solide
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Abstufung von Morgan Stanley belastet am Freitag die Aktien von Daimler Truck in einem ansonsten verhaltenen Branchenumfeld für Nutzfahrzeuge. Für die 2026 um mehr als 20 Prozent gestiegenen Daimler-Titel ging es um 1,2 Prozent bergab. Die Traton-Papiere lagen am Freitag auf Vortagsniveau. Auch Volvo schlug sich mit einem Abschlag von einem halben Prozent etwas besser.

    Morgan Stanley erhöhte in einer Branchenstudie zwar die Kursziele für die Nutzfahrzeugbauer und verwies dabei auf eine global starke Nachfrage. Der Sektor laufe auf Hochtouren, doch die Rally in diesem Jahr mache das Profil von Chancen und Risiken weniger attraktiv. Analyst Shaqeal Kirunda strich damit seine letzte positive Empfehlung, indem er Daimler Truck mit "Equal-weight" dasselbe Votum vergibt wie zuvor schon für Volvo. Traton bewertet er bereits negativ.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Daimler Truck Holding!
    Long
    41,77€
    Basispreis
    0,32
    Ask
    × 14,04
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    48,73€
    Basispreis
    0,41
    Ask
    × 13,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz der Abstufung erhöhte Kirunda für Daimler Truck sein Kursziel auf 50 Euro mit dem Argument, dass die Margenentwicklung in Nordamerika maßgeblich verbessert worden sei. Dies führe in seinem Modell zu höheren Schätzungen in der Zeit bis 2028./tih/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

    Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 31,42 auf Tradegate (04. September 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -17,67 %/+29,06 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Morgan-Stanley-Abstufung belastet Daimler Truck - Traton solide Eine Abstufung von Morgan Stanley belastet am Freitag die Aktien von Daimler Truck in einem ansonsten verhaltenen Branchenumfeld für Nutzfahrzeuge. Für die 2026 um mehr als 20 Prozent gestiegenen Daimler-Titel ging es um 1,2 Prozent bergab. Die …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     