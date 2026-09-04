AKTIE IM FOKUS
Suss Microtec legen kräftig zu - Warburg erinnert an Kaufchance
- Süss Microtec stabilisiert sich an der 200-Tage-Linie
- Aktie gewinnt fünf Prozent nach starkem Kursrückgang
- Inkjet-Technologie könnte ab 2030 100 Millionen bringen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Suss Microtec haben sich am Freitag an ihrer exponentiellen 200-Tage-Linie stabilisiert. Am Vortag waren die Papiere des Anlagenbauers für die Halbleiterbranche mit 66,75 Euro noch auf das tiefste Niveau seit April abgerutscht und hatten damit seit ihrem Juni-Rekord 44 Prozent eingebüßt. Nun kosten sie wieder 71,70 Euro und damit gut fünf Prozent mehr als am Vortag.
Analyst Malte Schaumann von Warburg erinnerte die Anleger an die günstige Kaufgelegenheit, die sich auf diesem Niveau biete. Dafür spreche nicht nur die Bewertung, sondern auch die gute Berechenbarkeit des Geschäfts 2027 dank immer dickerer Auftragsbücher. Die am Donnerstag bekannt gegebene Kooperation mit Manz Asia im Bereich Inkjet-Technologie lobte er.
Der Bereich Industrieller Tintenstrahldruck für die Halbleiterfertigung sei ein Wachstumsfeld für Suss, so Schaumann. Es könnte bis 2030 Umsätze von 100 Millionen Euro oder sogar mehr einbringen. Das entsprechende Wissen habe sich Suss 2020 mit PiXDRO eingekauft. Insgesamt stehe dieser Markt noch in den Kinderschuhen./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie
Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,27 % und einem Kurs von 72,00 auf Tradegate (04. September 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 96,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von +31,69 %/+71,47 % bedeutet.
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SUSS und Manz Asia kündigen strategische Zusammenarbeit in der Halbleiter-Inkjet-Technologie an
https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/suss-und-manz-asia-kuendigen-strategische-zusammenarbeit-in-der-halbleiter-inkjet-technologie-an/a3e20e3d-946c-4640-9b98-e1de9608166f_de
"Das aus der Insolvenz herausgelöste Asiengeschäft (Manz Asia Ltd.) steht wirtschaftlich stabil da und verzeichnet starkes Wachstum. Während der deutsche Mutterkonzern pleiteging, galt die asiatische Tochtergesellschaft schon vor dem Verkauf als der technologisch wertvollste und zukunftsträchtigste Teil des Unternehmens.
Die aktuelle Situation der nun unabhängigen Manz Asia Ltd. lässt sich wie folgt zusammenfassen:
- Starkes Wachstum durch Halbleiter-Boom: Das Unternehmen profitiert massiv vom globalen Boom bei KI-Chips. Es hat sich auf spezialisierte Maschinen für das sogenannte Advanced Packaging (speziell Panel-Level Packaging / FOPLP und Glassubstrate) fokussiert.
- Finanzstarke Unterstützung & neue Partner: Der Management-Buy-Out durch Geschäftsführer Robert Lin wurde von kapitalkräftigen asiatischen Investoren aus der Halbleiterbranche abgesichert [1.21]. Zudem expandiert das Unternehmen über strategische Kooperationen, wie etwa einer frisch vereinbarten Zusammenarbeit mit dem deutschen Branchenriesen SUSS MicroTec.
- Fokusmarkt Taiwan: Mehr als die Hälfte der Umsätze wird mittlerweile im boomenden taiwanischen Halbleitermarkt erzielt. Die operative Performance für das kommende Jahr wird von der Geschäftsführung extrem positiv und über dem Vorjahr erwartet.
- Börsenpläne: Der Erfolg schlägt sich auch in konkreten Expansionsplänen nieder. Manz Asia plant den Gang an die taiwanische Börse (Zulassung am Emerging Stock Board für Juni 2027 und der offizielle IPO an der TPEx für 2028).
Kurz gesagt: Die Abspaltung von der insolventen deutschen Muttergesellschaft hat das Asiengeschäft beflügelt, da es nun unabhängig agieren und vom asiatischen Tech-Markt profitieren kann. ..."
Die Zone um 84 € ist aktuell charttechnisch wichtig, aber sie ist aus meiner Sicht nur die erste von mehreren Hürden. Nach dem starken Einbruch Ende Juli und der anschließenden Erholung muss SUSS erst einige frühere Handelszonen zurückerobern. Ältere technische Daten zeigen zudem, dass im Juni die gleitenden Durchschnitte noch im Bereich um 93–100 € lagen; genau dieser Bereich dürfte nun wieder Angebot erzeugen.
Die entscheidenden Widerstände
|Zone
|Bedeutung
|Stärke
|83,50–85 €
|aktueller kurzfristiger Widerstand
|🔴🔴🔴🔴🔴
|87–89 €
|nächste Rücklauf-/Verkaufszone
|🔴🔴🔴
|92–94 €
|frühere Konsolidierung + technischer Schlüsselbereich
|🔴🔴🔴🔴
|96–101 €
|sehr starke alte Widerstandszone / Juni-Hoch 100,90 €
|🔴🔴🔴🔴🔴
|110–117 €
|nächster großer Bereich nach Breakout >101 €
|🔴🔴🔴
|122–126 €
|obere historische Ziel-/Widerstandszone
|🔴🔴🔴🔴
|~142 €
|darüber langfristige technische Projektionszone
|🔴🔴
Das Zwischenhoch vom 3. Juni lag bei 100,90 €; aus einer früheren Fibonacci-Betrachtung wurden oberhalb davon 116,65 €, 122,67 €, 126,38 € und 142,13 € als technische Marken abgeleitet.
Warum gerade 84 € so zäh ist
Das Verhalten gefällt mir eigentlich besser, als wenn SUSS sofort auf 90 € hochschießen würde.
Nach dem starken Absturz haben viele Anleger zwischen ungefähr 80 und 85 € gekauft. Gleichzeitig sitzen dort Anleger, die vor dem Einbruch gekauft haben und jetzt ihre Verluste reduzieren wollen.
Dadurch entsteht Angebot.
Entscheidend wäre deshalb nicht, dass SUSS intraday einmal 84,50 € erreicht, sondern:
Tagesschluss >85 € + deutlich erhöhtes Volumen.
Das wäre für mich das erste echte technische Kaufsignal.
Mein bevorzugtes Szenario
82–84 € → Konsolidierung → Ausbruch >85 € → 88 € → 93 € → 100/101 €.
Der wirklich große charttechnische Pivotal Point liegt für mich deshalb nicht bei 84 €, sondern bei:
100–101 €
Warum?
Weil SUSS dort am 3. Juni bereits bei 100,90 € gescheitert war.
Wenn die Aktie irgendwann mit hohem Volumen über 101 € ausbricht, verändert sich der Chart erheblich.
Dann würde ich folgende Zielkette sehen:
101 € → 110 € → 116/117 € → 122/126 €
und oberhalb von etwa 126 € wäre technisch tatsächlich wieder sehr viel Raum vorhanden.
Ich würde die Marken deshalb so behandeln:
<78 €: Erholung wieder gefährdet
78–82 €: Unterstützung/Konsolidierung
82–85 €: Kampfzone
>85 €: erstes positives Signal
>89 €: Erholung bestätigt
>94 €: Chart deutlich verbessert
>101 €: großes Breakout-Signal
>117 €: Angriff auf 122–126 €
>126 €: Weg Richtung alter Hochzonen wird wesentlich freier
Und fundamental kommt jetzt ein wichtiger Unterschied hinzu: Der jüngste Rekord-Auftragsbestand verbessert die Story hinter einem möglichen technischen Ausbruch. Deshalb würde ich einen Ausbruch über 85 € auf hohem Volumen derzeit wesentlich ernster nehmen als eine rein technische Gegenbewegung ohne die starken Auftragseingänge.
Kurz gesagt: 84/85 € ist die erste Tür. 93/94 € ist die zweite. Aber 100/101 € ist für mich die entscheidende Tür zu einer neuen größeren Aufwärtsbewegung.
Nach den heute veröffentlichten Zahlen ergibt sich folgendes Bild. Ich habe die wichtigsten Kennzahlen den Analystenerwartungen, dem Vorquartal (Q1 2026) und dem Vorjahresquartal (Q2 2025) gegenübergestellt.
|Kennzahl
|Q2 2026
|Analystenerwartung
|Q1 2026
|Q2 2025
|Bewertung
|Umsatz
|123,8 Mio. €
|ca. 121,3 Mio. €
|86,5 Mio. €
|143,2 Mio. €
|✅ leicht über Erwartung
|Auftragseingang
|260,7 Mio. €
|keine offizielle Konsensschätzung
|149,3 Mio. €
|deutlich niedriger
|⭐⭐⭐⭐⭐ Rekord
|Auftragsbestand
|473,7 Mio. €
|keine Konsensschätzung
|330,1 Mio. €
|deutlich niedriger
|⭐⭐⭐⭐⭐ Rekord
|Bruttomarge
|38,0 %
|ca. 36–37 %
|36,1 %
|39,3 %
|✅ besser als erwartet
|EBIT-Marge
|9,0 %
|ca. 8–9 %
|4,3 %
|16,3 %
|✅ im Zielkorridor
|Free Cashflow (H1)
|+16,4 Mio. €
|–
|+23,2 Mio. € (Q1)
|niedriger
|✅ positiv
|Liquidität
|112,3 Mio. €
|–
|120,9 Mio. €
|–
|solide
|Jahresprognose
|bestätigt
|Bestätigung erwartet
|bestätigt
|–
|✅ positiv
Die Analystenerwartungen für Umsatz und Gewinn lagen vor allem deshalb relativ niedrig, weil der Markt bereits mit einem Übergangsjahr gerechnet hatte. Die Zahlen fielen beim Umsatz leicht besser aus, die Margen waren solide und vor allem die Auftragsentwicklung war deutlich stärker als viele erwartet hatten.
Der eigentliche Hammer: Auftragseingang
Die wichtigste Entwicklung ist aus meiner Sicht nicht der Umsatz, sondern diese:
- Q1 2026: 149,3 Mio. €
- Q2 2026: 260,7 Mio. €
Das entspricht einem Anstieg von rund 75 % gegenüber dem bereits rekordstarken ersten Quartal.
Noch wichtiger: Auftragsbestand
|Zeitpunkt
|Auftragsbestand
|Ende 2025
|266,8 Mio. €
|Ende Q1 2026
|330,1 Mio. €
|Ende Q2 2026
|473,7 Mio. €
Das bedeutet:
- +143,6 Mio. € gegenüber Q1
- +77 % gegenüber Ende 2025
Besonders wichtig ist, dass rund 220 Mio. € des Auftragsbestands bereits für Auslieferungen im Jahr 2027 vorgesehen sind. Das erhöht die Planungssicherheit erheblich.
Der Großauftrag
Ein weiterer Pluspunkt:
- Großauftrag über rund 115 Mio. €
- Kunde aus der KI-Chip-Wertschöpfungskette (OSAT)
Das bestätigt, dass SUSS direkt vom Ausbau der KI-Halbleiterproduktion profitiert.
Was gefällt mir besonders?
⭐⭐⭐⭐⭐ Auftragseingang
⭐⭐⭐⭐⭐ Auftragsbestand
⭐⭐⭐⭐⭐ Visibilität bis 2027
⭐⭐⭐⭐☆ Margen
⭐⭐⭐⭐☆ Prognose bestätigt
Was hätte noch besser sein können?
Der einzige Punkt, den manche Anleger sich vielleicht gewünscht hätten:
- Keine Anhebung der Jahresprognose.
Das Management hat den Ausblick bestätigt, obwohl der Auftragseingang außergewöhnlich stark war. Das spricht für eine eher vorsichtige Kommunikation. Sollte sich der hohe Auftragseingang in den kommenden Quartalen in Umsatz umwandeln, wäre eine spätere Anhebung aber durchaus möglich.
Meine Einschätzung
Vor den Zahlen war ich vorsichtig optimistisch.
Nach diesen Zahlen bin ich klar positiver.
Der Grund ist nicht der Gewinn des Quartals, sondern:
- Rekord-Auftragseingang,
- Rekord-Auftragsbestand,
- sehr gute Visibilität bis 2027,
- bestätigte Jahresprognose,
- hohe Nachfrage aus der KI-Wertschöpfungskette.
Mein Kursziel
Ich würde mein bisheriges Basisszenario leicht anheben:
- 12 Monate: 115–130 €
- 2–3 Jahre: 150–180 €, wenn sich Hybrid Bonding und Advanced Packaging wie erwartet entwickeln.
Ein Kurs deutlich oberhalb dieser Spanne wäre ebenfalls möglich, würde aber voraussetzen, dass:
- die Nachfrage nach KI-Chips über mehrere Jahre außergewöhnlich stark bleibt,
- SUSS seine Marktposition weiter ausbaut,
- und die Margen nachhaltig steigen.