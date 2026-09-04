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    AKTIE IM FOKUS

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    Suss Microtec legen kräftig zu - Warburg erinnert an Kaufchance

    Für Sie zusammengefasst
    • Süss Microtec stabilisiert sich an der 200-Tage-Linie
    • Aktie gewinnt fünf Prozent nach starkem Kursrückgang
    • Inkjet-Technologie könnte ab 2030 100 Millionen bringen
    AKTIE IM FOKUS - Suss Microtec legen kräftig zu - Warburg erinnert an Kaufchance
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Suss Microtec haben sich am Freitag an ihrer exponentiellen 200-Tage-Linie stabilisiert. Am Vortag waren die Papiere des Anlagenbauers für die Halbleiterbranche mit 66,75 Euro noch auf das tiefste Niveau seit April abgerutscht und hatten damit seit ihrem Juni-Rekord 44 Prozent eingebüßt. Nun kosten sie wieder 71,70 Euro und damit gut fünf Prozent mehr als am Vortag.

    Analyst Malte Schaumann von Warburg erinnerte die Anleger an die günstige Kaufgelegenheit, die sich auf diesem Niveau biete. Dafür spreche nicht nur die Bewertung, sondern auch die gute Berechenbarkeit des Geschäfts 2027 dank immer dickerer Auftragsbücher. Die am Donnerstag bekannt gegebene Kooperation mit Manz Asia im Bereich Inkjet-Technologie lobte er.

    Der Bereich Industrieller Tintenstrahldruck für die Halbleiterfertigung sei ein Wachstumsfeld für Suss, so Schaumann. Es könnte bis 2030 Umsätze von 100 Millionen Euro oder sogar mehr einbringen. Das entsprechende Wissen habe sich Suss 2020 mit PiXDRO eingekauft. Insgesamt stehe dieser Markt noch in den Kinderschuhen./ag/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,27 % und einem Kurs von 72,00 auf Tradegate (04. September 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 96,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von +31,69 %/+71,47 % bedeutet.





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