Börsenstart Europa - 04.09. - TecDAX stark +0,56 %

Der MDAX steht bei 32.425,74 PKT und verliert bisher -0,16 %. Top-Werte: SUESS MicroTec +4,09 %, SILTRONIC AG +3,03 %, AIXTRON +3,03 % Flop-Werte: Nemetschek -1,96 %, Lanxess -1,83 %, K+S -1,42 %

Der DAX steht bei 26.052,24 PKT und gewinnt bisher +0,03 %. Top-Werte: Volkswagen (VW) Vz +2,64 %, Heidelberg Materials +2,31 %, Mercedes-Benz Group +1,48 % Flop-Werte: Fresenius -1,28 %, Merck -1,20 %, BASF -1,08 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 4.051,65 PKT und steigt um +0,56 %.

Top-Werte: PVA TePla +4,51 %, SUESS MicroTec +4,09 %, SILTRONIC AG +3,03 %

Flop-Werte: Nemetschek -1,96 %, Deutsche Telekom -1,02 %, Sartorius Vz. -0,59 %

Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.381,23 PKT und fällt um -0,03 %.

Top-Werte: Volkswagen (VW) Vz +2,64 %, ASML Holding +1,97 %, Mercedes-Benz Group +1,48 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -2,33 %, BBVA -1,98 %, Wolters Kluwer -1,78 %

Der AT 20 steht bei 6.818,64 PKT und gewinnt bisher +0,17 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +8,28 %, DO & CO +2,31 %, STRABAG +1,80 %

Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,82 %, Raiffeisen Bank International -1,39 %

Der CH 20 steht bei 14.419,14 PKT und verliert bisher -0,12 %.

Top-Werte: CIE Financiere Richemont +1,26 %, Holcim +0,96 %, Sika +0,54 %

Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -1,84 %, UBS Group -0,83 %

Der SE 30 bewegt sich bei 3.285,24 PKT und steigt um +0,14 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,96 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +1,10 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,05 %

Flop-Werte: Volvo Registered (B) -0,99 %, Tele2 (B) -0,78 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.850,00 PKT und gewinnt bisher +0,44 %.

Top-Werte: Public Power +1,03 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +0,99 %, Jumbo +0,56 %

Flop-Werte: Viohalco -1,25 %, Coca-Cola HBC -1,22 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,40 %