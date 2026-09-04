Birdfy debütiert auf der IFA 2026 mit einem wachsenden Portfolio an intelligenten Vogelbeobachtungsprodukten

BERLIN, 4. September 2026 /PRNewswire/ -- Birdfy, ein führender Innovator im Bereich intelligenter Vogelbeobachtungstechnologie, ist erstmals auf der IFA vertreten – nach einem Meilensteinjahr, in dem die Marke die Marke von einer Million verkauften Einheiten weltweit überschritten hat. Auf der Messe präsentiert Birdfy seine neuesten Innovationen, während das Unternehmen weiterhin neue Möglichkeiten für die Vogelbeobachtung im eigenen Garten auslotet und seine Präsenz in Europa ausbaut.

In den sechs Jahren seit seiner Gründung hat Birdfy sein Produktportfolio erweitert, um noch mehr Momente aus dem Leben der Vögel einzufangen – vom Fressen über das Baden bis hin zum Nisten. Mit seinem Debüt auf der IFA wird diese umfassendere Vision auf die europäische Tech-Bühne gebracht und spiegelt die Dynamik der Marke wider, die vor dem Hintergrund eines wachsenden Interesses an neuen Wegen, die Natur zu beobachten und mit ihr in Kontakt zu treten, an Fahrt gewinnt.

Zu den Highlights zählen der Birdfy Feeder Metal 2 4K, das Flaggschiff der Marke unter den intelligenten 4K-Vogelfutterautomaten; der Birdfy Bath Pro, dessen Dual-Kamera-System Vögel beim Trinken, Baden und Planschen verfolgt; sowie der Birdfy Nest Duo, der mit zwei Kameras ausgestattet ist, die sich ergänzende Einblicke in das Innere und Äußere des Vogelhäuschens bieten. Die IFA-Produktpalette von Birdfy wurde zudem von zwei führenden Technologiezeitschriften gewürdigt: Der Birdfy Feeder Metal 2 4K wurde von Trusted Reviews als „Best in Show" ausgezeichnet, und der Birdfy Feeder Wood wurde von PC-WELT in die Auswahl „Best of IFA" aufgenommen.

„Beim Vogelbeobachten ging es schon immer um Neugier – darum, wahrzunehmen, was um uns herum geschieht, und mehr darüber erfahren zu wollen", sagte Allen Chen, Gründer und CEO von Birdfy. „Unsere erste IFA bietet uns die Gelegenheit, unsere Verbindung zu Vogelliebhabern in ganz Europa zu vertiefen und zu zeigen, wie Technologie neue Wege eröffnen kann, die Natur im Alltag zu erleben und zu schätzen."

Für Birdfy ist „Smart Birding" mehr als nur eine Kategorie der Verbrauchertechnologie. Die Vision des Unternehmens besteht darin, Technologie zu einer Brücke zwischen Mensch und Natur zu machen und so mehr Menschen dabei zu helfen, die Tierwelt um sie herum wahrzunehmen, zu verstehen und sich dafür zu interessieren.

Besuchen Sie Birdfy auf der IFA 2026 (Halle 2.2, Stand 138).

Informationen zu Birdfy

Birdfy – die führende Marke für intelligente Lösungen zur Vogelbeobachtung – widmet sich seit 2020 der Entwicklung hochmoderner, intelligenter Produkte, um die Vogelbeobachtung im eigenen Garten neu zu definieren. Die Produkte sind auf Vogelliebhaber aller Erfahrungsstufen zugeschnitten und umfassen intelligente Futterhäuschen, Vogeltränken, Nistkästen sowie innovative Zusatzprodukte. Birdfy ist bestrebt, das unterhaltsame, freudvolle und individuelle Erlebnis der Vogelbeobachtung im eigenen Garten durch umweltfreundlichere und nachhaltigere Innovationen zu bereichern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.birdfy.com.

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