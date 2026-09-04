DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Atoss Software von 100 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Nicolas Herms schilderte in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick seine Eindrücke von einer hauseigenen Fachkonferenz, die sich auf die Bereiche Technologie, Medien und Telekommunikation konzentrierte. Das Interesse an der Präsentation sei groß gewesen, auch vor dem Hintergrund des zuletzt beobachteten Rückkehr von Anlegern in den Software-Sektor. Er gewann den Eindruck, dass der anstehende Chefwechsel sanft über die Bühne gehen wird./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,98 % und einem Kurs von 100,2EUR auf Tradegate (04. September 2026, 10:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nicolas Herms

Analysiertes Unternehmen: ATOSS SOFTWARE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 115

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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