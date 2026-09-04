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    ANALYSE-FLASH

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    Goldman dreht Vodafone von 'Sell' auf 'Buy' - Ziel 155 Pence

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs hebt Vodafones Kursziel deutlich an
    • Einstufung für Vodafone von Sell auf Buy gedreht
    • Analyst erwartet deutlich höhere Kapitalrenditen
    ANALYSE-FLASH - Goldman dreht Vodafone von 'Sell' auf 'Buy' - Ziel 155 Pence
    Foto: Federico Gambarini - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vodafone von 85 auf 155 Pence angehoben und die Einstufung von "Sell" auf "Buy" gedreht. Andrew Lee sieht in seiner Branchenanalyse vom Freitag einen deutlichen Wandel in den Ertragsperspektiven bei den Briten, deren Aktien sich folglich überdurchschnittlich entwickeln dürften. Der Experte traut Vodafone auf Sicht von drei Jahren eine stärkere Verbesserung der Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROIC) als anderen. Man komme von einer niedrigen Basis, sodass die prozentuale Veränderung besonders hoch ausfallen dürfte./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 05:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vodafone Group Aktie

    Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 1,450 auf Tradegate (04. September 2026, 10:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vodafone Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Vodafone Group zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0465. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 0,5714GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 0,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 155,00GBP was eine Bandbreite von -100,00 %/+10.626,64 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 155 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 155,00£, was eine Steigerung von +12338,81% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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