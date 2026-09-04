ANALYSE-FLASH
Goldman dreht Vodafone von 'Sell' auf 'Buy' - Ziel 155 Pence
- Goldman Sachs hebt Vodafones Kursziel deutlich an
- Einstufung für Vodafone von Sell auf Buy gedreht
- Analyst erwartet deutlich höhere Kapitalrenditen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vodafone von 85 auf 155 Pence angehoben und die Einstufung von "Sell" auf "Buy" gedreht. Andrew Lee sieht in seiner Branchenanalyse vom Freitag einen deutlichen Wandel in den Ertragsperspektiven bei den Briten, deren Aktien sich folglich überdurchschnittlich entwickeln dürften. Der Experte traut Vodafone auf Sicht von drei Jahren eine stärkere Verbesserung der Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROIC) als anderen. Man komme von einer niedrigen Basis, sodass die prozentuale Veränderung besonders hoch ausfallen dürfte./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 05:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vodafone Group Aktie
Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 1,450 auf Tradegate (04. September 2026, 10:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vodafone Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Vodafone Group zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0465. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 0,5714GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 0,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 155,00GBP was eine Bandbreite von -100,00 %/+10.626,64 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 155 Euro
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Community Beiträge zu Vodafone Group - A1XA83 - GB00BH4HKS39
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Das ist mal ein echter Paukenschlag!
Ich möchte gerne einmal ein paar Anmerkungen zum Thema Analyse machen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass Analysten derUBS etc. Bei einem Kurs von 0,80 Ziele von 0,70 ct. Unentwegt rausgehauen haben. Zwischenzeitlich ist der Kurs um ca. 70% gestiegen. Der Markt ist nicht annähernd um diesen Wert gestiegen. Echte outperformance also.Was soll so etwas von Menschen die 100tausende Euros hierfür bekommen und zudem eine viel bessere informationsqualität haben was zahlen und Wettbewerber angeht. Wirklich eine armutsbekundung für so eine berufsgruppe und definitiv antrieb sich selbst eine Meinung zu bilden. Unsere basher waren da Leichtgewichte.
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