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    Mehr Macht, mehr Abhängigkeit

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    Nvidia baut sich ein 99-Milliarden-Tech-Imperium

    Nvidia steckt längst nicht mehr nur Chips in den KI-Boom. Der Konzern finanziert Labore, Clouds und Schlüsseltechnologien – und bindet damit immer mehr Firmen an sein eigenes Ökosystem.

    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidia wird zum strategischen KI-Investor
    • Kapital stärkt Partner und bindet sie an Nvidia
    • Milliarden fließen in Labore, Clouds und Photonik
    • Report: KI braucht Strom
    Mehr Macht, mehr Abhängigkeit - Nvidia baut sich ein 99-Milliarden-Tech-Imperium
    Foto: Johannes Neudecker - dpa

    Nvidia hat sich in nur zwei Jahren vom Chipkonzern zu einem der größten strategischen Technologie-Investoren der Welt entwickelt. Der Wert seiner Beteiligungen lag zum 26. Juli bei 99 Milliarden US-Dollar – nach rund 7 Milliarden US-Dollar ein Jahr zuvor und 2,2 Milliarden US-Dollar zwei Jahre zuvor. Allein für 2026 hat der Konzern bereits mehr als 40 Milliarden US-Dollar an neuen Investitionen zugesagt.

    Das Geld fließt quer durch den KI-Sektor: in OpenAI, CoreWeave, Nebius, Photonikfirmen und Infrastrukturunternehmen. Nvidia verfolgt damit nicht nur Renditeziele. Der Konzern stärkt gezielt jene Firmen, die Rechenzentren bauen, GPUs kaufen oder ihre Systeme auf Nvidias Technologie ausrichten.

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    Ian Fogg von CCS Insight brachte das gegenüber CNBC auf den Punkt: "Nvidia hat ein klares Interesse daran, sicherzustellen, dass seine Kunden und Partner erfolgreich sind, um Nvidia auch in Zukunft Business zu sichern." Beteiligungen helfen Partnern bei der Expansion – und binden sie zugleich enger an Nvidias Ökosystem.

    Besonders deutlich wird das bei den sogenannten Frontier-KI-Laboren. Finanzchefin Colette Kress erklärte Analysten, Nvidia habe "fast 50 Milliarden US-Dollar in die Frontier-KI-Labore" investiert. Allein OpenAI erhielt im Februar eine Zusage über 30 Milliarden US-Dollar. Kress begründete das damit, dass diese Unternehmen schneller wachsen, als ihre eigenen Bilanzen den enormen Bedarf an Rechenleistung tragen können: "Nvidia wird gebraucht, um dieses Schwungrad anzutreiben."

    Auch bei Cloud-Anbietern folgt Nvidia demselben Muster. Im Januar investierte der Konzern 2 Milliarden US-Dollar in CoreWeave, im März erhielt Nebius ebenfalls 2 Milliarden US-Dollar. Forrester-Analyst Naveen Chhabra sagte gegenüber CNBC, Nvidia verschaffe solchen Unternehmen damit die Bilanzstärke, "um Zehntausende von Nvidia-GPUs zu erwerben".

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    Hinzu kommen Milliarden in Schlüsseltechnologien. Seit März flossen mindestens 6,5 Milliarden US-Dollar in Photonik und optische Netzwerke. Lumentum, Coherent und Marvell erhielten jeweils 2 Milliarden US-Dollar. Eine frühere Beteiligung an Intel im Umfang von 5 Milliarden US-Dollar soll inzwischen rund 30 Milliarden US-Dollar wert sein, Nvidias SpaceX-Anteil im Juni rund 21 Milliarden US-Dollar.

    Für Anleger liegt der entscheidende Punkt darin, dass Nvidia längst nicht mehr nur Chips verkauft. Der Konzern finanziert zunehmend das Ökosystem, das diese Chips kaufen soll – und macht sich damit stärker vom Erfolg genau jener KI-Unternehmen abhängig, die er selbst mit Kapital versorgt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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