Ihre wichtigsten Termine
Alle Analysten-Augen auf: Apple, Inditex, Richemont, Legal & General und ARM
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
07:30 Uhr, Spanien: Inditex, Halbjahreszahlen
10:00 Uhr, Schweiz: Richemont, Hauptversammlung
13:30 Uhr, Großbritannien: Legal & General, außerordentliche Hauptversammlung
19:00 Uhr, USA: Apple, Special Event zur Vorstellung neuer Produkte
21:00 Uhr, Großbritannien: ARM Holding, Hauptversammlung
Konjunkturdaten
Polen: Zentralbank, Zinsentscheid
03:30 Uhr, China: Verbraucherpreise 8/26
03:30 Uhr, China: Erzeugerpreise 8/26
08:45 Uhr, Frankreich: Industrieproduktion 7/26
11:00 Uhr, Griechenland: Verbraucherpreise 8/26
14:00 Uhr, Ungarn: Zentralbank, Zinsentscheid
14:15 Uhr, USA: ADP Beschäftigungsindex
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 09.09.2026
Zeit Land Relev. Termin 14:15 USA ADP Employment Change 4-week average 19:00 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht
Webinare
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