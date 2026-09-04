🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Videoausblick

    3133 Aufrufe 3133 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Zinsen, Iran, Inflation, Jobs: Endstadium für das System Trump!

    Das war Hilfestellung für Trump und Bessent in einer für das System Trump immer auswegloseren Situation: die Energiepreise steigen ungebremst (Dieselpreis in USA auf Allzeithoch) weil die USA den Krieg gegen Iran nicht g

    Fed-Mitglied Waller hat gestern die Zinsen nach unten gedrückt mit seinen Aussagen über "Disinflation" - obwohl die Inflation klar nach oben zeigt! Das war Hilfestellung für Trump und Bessent in einer für das System Trump immer auswegloseren Situation: die Energiepreise steigen ungebremst (Dieselpreis in USA auf Allzeithoch) weil die USA den Krieg gegen Iran nicht gewinnen können, die Kapitalmarkt-Zinsen steigen, auch weil die Inflation anzieht und das Vertrauen in "Trump-Land" immer stärker erodiert. Was früher die Manipulation mit Fake News in Sachen baldiger Friede mit Iran war, funktioniert nicht mehr - also musste man Waller von der Fed ins Spiel bringen, um wenigstens die Kapitalmarkt-Zinsen auszubremsen. Heute nun kommen die US-Arbeitsmarktdaten - und die Trump-Regierung ist in einer komplizierten Lage: schlechte Daten würde die Sorgen vor steigenden Zinsen dämpfen und wären bullisch für die Aktienmärkte - aber schlecht für das Image der Regierung vor den US-Zwischenwahlen. Und gute US-Arbeitsmarktdaten würden die Kapitalmarkt-Zinsen weiter nach oben schieben und Aktienmärkte nach unten drücken..

    Hinweis aus Video:

    Testen Sie Fugmann´s Trading Woche - mehr Infos hier:
    https://ftw.finanzmarktwelt.de/?ref=y26
    (Werbung)

     

    Das Video "Zinsen, Iran, Inflation, Jobs: Endstadium für das System Trump! " sehen Sie hier..





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick Zinsen, Iran, Inflation, Jobs: Endstadium für das System Trump! Fed-Mitglied Waller hat gestern die Zinsen nach unten gedrückt mit seinen Aussagen über "Disinflation" - obwohl die Inflation klar nach oben zeigt!
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     