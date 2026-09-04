Fed-Mitglied Waller hat gestern die Zinsen nach unten gedrückt mit seinen Aussagen über "Disinflation" - obwohl die Inflation klar nach oben zeigt! Das war Hilfestellung für Trump und Bessent in einer für das System Trump immer auswegloseren Situation: die Energiepreise steigen ungebremst (Dieselpreis in USA auf Allzeithoch) weil die USA den Krieg gegen Iran nicht gewinnen können, die Kapitalmarkt-Zinsen steigen, auch weil die Inflation anzieht und das Vertrauen in "Trump-Land" immer stärker erodiert. Was früher die Manipulation mit Fake News in Sachen baldiger Friede mit Iran war, funktioniert nicht mehr - also musste man Waller von der Fed ins Spiel bringen, um wenigstens die Kapitalmarkt-Zinsen auszubremsen. Heute nun kommen die US-Arbeitsmarktdaten - und die Trump-Regierung ist in einer komplizierten Lage: schlechte Daten würde die Sorgen vor steigenden Zinsen dämpfen und wären bullisch für die Aktienmärkte - aber schlecht für das Image der Regierung vor den US-Zwischenwahlen. Und gute US-Arbeitsmarktdaten würden die Kapitalmarkt-Zinsen weiter nach oben schieben und Aktienmärkte nach unten drücken..

Hinweis aus Video:

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Das Video "Zinsen, Iran, Inflation, Jobs: Endstadium für das System Trump! " sehen Sie hier..