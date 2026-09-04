ANALYSE-FLASH
Barclays startet K+S mit 'Equal Weight' - Yara mit 'Underweight'
- Barclays startet K+S mit Equal Weight und 18,40 Euro
- Yara erhält von Analyst Sloane das Votum Underweight
- Mehr Kalidünger und teures Gas belasten K+S
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Aktien von K+S beim Kursziel von 18,40 Euro mit "Equal Weight" aufgenommen. Die norwegische Yara startete Analyst Alex Sloane am Donnerstag derweil mit "Underweight". Bei Yara drehe sich alles um die Preise für Stickstoffdünger, bei K+S indes um den Zeitpunkt der Cashflow-Belebung. Die Bewertung der Deutschen hält er zwar für unambitioniert. Angesichts einer "Welle neuen Kali-Düngers", die auf die Märkte fließe, sowie steigender Gaskosten und mauer Cashflow-Aussichten sieht er aber keinen Grund für eine Neubewertung der Aktien./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 10:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 15:45 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie
Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,32 % und einem Kurs von 41,91 auf Tradegate (04. September 2026, 10:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -40,62 %/+6,89 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 18,40 Euro
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Community Beiträge zu K+S - KSAG88 - DE000KSAG888
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Klingt so, als ob der BUND die Geschäftsführung bei K+S übernommen hätte.
@ Speedy 78
Robuste Kali-Nachfrage: K+S hebt Gewinnziel trotz Trockenheit an
Prognoseerhöhung,jetzt könnte es mal Richtung 20 Euro gehen.