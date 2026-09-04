Barclays startet K+S mit 'Equal Weight' - Yara mit 'Underweight'

@ Speedy 78





""""""Warum eine Übernahme unwahrscheinlich ist"""""





Eine Übernahme durch BHP würde von den politisch Verantwortlichen nicht gewährt werden.

Die damalig von Nutrien (Potash of Saskatchewan) angesrebte Übernahme von K+S wurde

letztendlich durch den hessischen Ministerpräsidenten Bouffier verweigert.





Die erforderlichen Standortgarantien auch für die Salzproduktionsstandorte war Nutrien nicht bereit zu akzeptieren.





Für BHP wäre K+S u.a. schon ein sehr interessanter Partner, da:





-Die Jansen Mine direkt in nächster Nähe zum Potash of Canada Standort Bethune liegt

-Das Vertiebskonzept von K+S zusammen mit der einzigartigen Logistik BHP sehr gelegen käme.





Ich pers. sehe derzeit auch keine aktuellen Begehrlichkeiten durch BHP. BHP wird es n.m.M. sehr schwer haben kostenseitig

die angestrebte Rentabilität zu generieren. Bei der damaligen Übernahme von Athabasca Potash 2010 wurde von BHP ein erforderlicher

Potashpreis von 400 USD zum Erreichen des break evan kalkuliert. Nach den nunmehr schon 2 mal deutlich erhöhten Kosten für Stage 1 und auch Stage 2 für Jansen ist für mich die Rentabilität von Jansen in weitere Ferne gerückt.

Die Verantwortlichen habe ein Problem: Wie sage ich es meinen Aktionären.





K+S wird eigenständig bleiben, dafür wird auch weiterhin der sehr aktive "BUND" sorgen:-)





Glück auf!