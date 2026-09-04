SUESS MicroTec Aktie - Kurs legt am 04.09.2026 stark zu

Die SUESS MicroTec Aktie konnte bisher um +5,22 % auf 72,63€ zulegen. Das sind +3,60 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,43 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SUESS MicroTec Aktie. Nach einem Plus von +1,43 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 72,63€, mit einem Plus von +5,22 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die SUESS MicroTec Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -29,89 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um -5,15 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,16 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +76,76 % gewonnen.

Während SUESS MicroTec heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,40 %. Damit gehört SUESS MicroTec heute zu den auffälligeren Werten.

SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,15 % 1 Monat -7,16 % 3 Monate -29,89 % 1 Jahr +181,16 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Stand: 04.09.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,39 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

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Wie entwickeln sich die Konkurrenten von SUESS MicroTec?

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,55 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +2,38 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +1,65 %.

Lohnt sich ein Investment in die SUESS MicroTec Aktie?

Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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