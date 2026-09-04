ArcelorMittal-Aktie: Vom Seitwärtsfrust zur fulminanten Rallye

Der letzte verfügbare Schlusskurs liegt bei 65,50 Euro am 3. September 2026. Damit notiert ArcelorMittal exakt auf dem aktuellen 3-Jahres-Hoch – höher wurde im gesamten Datenzeitraum nicht geschlossen. Im Vergleich zum 3-Jahres-Tief bei 19,25 Euro entspricht das einem Abstand von gut 46 Euro, also einer sehr deutlichen Erholung. Die Aktie bewegt sich damit am oberen Ende ihrer historischen Handelsspanne der vergangenen drei Jahre und signalisiert aus technischer Sicht Stärke, aber auch einen bereits weit gelaufenen Trend.

Über den betrachteten Zeitraum zeigt die ArcelorMittal-Aktie einen klaren Wandel im Chartbild. Zwischen Herbst 2023 und Herbst 2024 dominierte eine breite Seitwärts- bis Abwärtsphase, in der der Kurs mehrfach zwischen gut 20 und 26 Euro pendelte. Das 3-Jahres-Tief wurde am 5. August 2024 bei 19,25 Euro markiert. Erst Anfang 2025 setzte ein nachhaltiger Trendwechsel ein: Ausgehend von Kursen knapp über 23 Euro startete eine kräftige Aufwärtsbewegung, die sich im Verlauf von 2025 und 2026 beschleunigte. In mehreren Wellen wurden neue Hochs erreicht, bis die Aktie Anfang September 2026 ihr aktuelles 3-Jahres-Hoch bei 65,50 Euro ausbildete. Damit hat sich der Titel von seinem Tief mehr als verdreifacht und befindet sich klar in einem übergeordneten Bullenmarkt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

200-Tage-Linie: Klarer Aufwärtstrend und hoher Abstand

Die 200-Tage-Linie verläuft anhand der vorliegenden Schlusskurse aktuell näherungsweise im Bereich von rund 52 Euro. Nach einer längeren Phase flacher bis seitwärts gerichteter Verläufe in 2024 hat sich die Durchschnittslinie im Jahr 2025 deutlich nach oben gedreht und steigt inzwischen spürbar an. Mit dem letzten Kurs von 65,50 Euro notiert ArcelorMittal damit etwa 26 Prozent oberhalb der langfristigen Durchschnittslinie. Dieser deutliche Aufschlag unterstreicht den starken Aufwärtstrend, zeigt aber zugleich ein fortgeschrittenes Momentum, bei dem Rücksetzer in Richtung 200-Tage-Linie jederzeit einkalkuliert werden müssen. Solange der Kurs klar über dieser Marke bleibt und die Linie weiter steigt, ist das langfristige Trendbild positiv.

Unterstützungen und Widerstände im Chartbild

Auf der Oberseite ist der Bereich um 65,50 Euro das zentrale Widerstandsniveau, das zugleich das aktuelle 3-Jahres-Hoch markiert. Ein zuvor relevanter Widerstand lag bei 64,88 Euro (2. September 2026) und wurde mit dem jüngsten Ausbruch überwunden. Weitere markante Zonen finden sich im Bereich von 60,40 bis 61,50 Euro, wo die Aktie im Juni und Juli 2026 mehrfach Zwischenhochs und kurzfristige Konsolidierungen ausgebildet hat. Ebenfalls technisch bedeutsam ist der Bereich um 58 bis 59 Euro als frühere Widerstands- und Zwischenkonsolidierungszone. Auf der Unterseite bieten vor allem Ex-Ausbruchsmarken potenzielle Unterstützungen. Die Zone um 55 bis 56 Euro, in der ArcelorMittal im Mai und Juni 2026 wiederholt drehte, stellt eine erste relevante Auffanglinie im Falle einer Korrektur dar. Darunter rückt der Bereich um 50 bis 52 Euro als mittelfristige Unterstützungszone in den Fokus, in dem der Kurs Ende Juni und Anfang Juli 2026 mehrfach Halt fand. Erst ein Bruch dieser Region würde das aktuell sehr konstruktive Chartbild deutlich eintrüben und den Blick zurück in Richtung 45 bis 48 Euro lenken, wo im Frühjahr 2026 längere Konsolidationen stattgefunden haben.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ArcelorMittal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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