BVB meldet verletzten Can vorerst nicht für Champions League

Nur neun Bundesligaspiele in der vergangenen Saison



Erst Ende Januar könnten die Dortmunder Spieler für die Königsklasse nachmelden, sollten sie die Vorrunde überstehen. Can war schon in der vergangenen Saison lange ausgefallen und hatte nur neun Bundesligaspiele bestritten./lap/DP/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 3,25 auf Tradegate (04. September 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8700 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +53,14 %/+53,14 % bedeutet.