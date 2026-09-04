BVB meldet verletzten Can vorerst nicht für Champions League
- Emre Can fehlt Dortmunds Champions-League-Kader
- Can fällt nach Kreuzbandriss weiter lange aus
- Konstantelias und Lerma fehlen ebenfalls im Kader
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund geht ohne Kapitän Emre Can in die Champions-League-Saison. Der 32 Jahre alte verletzte Defensivspieler steht nicht auf der Kaderliste, die der Fußball-Bundesligist der UEFA gemeldet hat. Zwar laboriert Can seit Anfang März an einem Kreuzbandriss und dürfte noch einige Zeit ausfallen. Insgeheim war aber ein Comeback noch in diesem Jahr erwartet worden.
Neben Can fehlen auch die Neuzugänge Giannis Konstantelias (ebenfalls Kreuzbandriss) und Justin Lerma. Der 18 Jahre alte Offensivspieler ist aktuell ebenfalls verletzt. Das Talent ist dem Vernehmen nach aber vor allem aktuell eher keine Option für das Profiteam.
Nur neun Bundesligaspiele in der vergangenen Saison
Erst Ende Januar könnten die Dortmunder Spieler für die Königsklasse nachmelden, sollten sie die Vorrunde überstehen. Can war schon in der vergangenen Saison lange ausgefallen und hatte nur neun Bundesligaspiele bestritten./lap/DP/stk
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Der größte Unterschied liegt mMn schon in der Anfangsfeststellung Fleiß, aber eben auch schlicht im Können.
Dieser Mann, Ole Book, ist die Basis für eeeeendlich wieder steigende Kurse.
Wie oft wird die arme Leerverkäufersau eigentlich noch durchs Dorf gejagt? 🙈Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/confused.gif
Elversberg - Leverkusen 3:0, könnte auch 6:1 stehen. Das hat man davon wenn man ohne Grund den Trainer wechselt !