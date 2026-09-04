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    BVB meldet verletzten Can vorerst nicht für Champions League

    Für Sie zusammengefasst
    • Emre Can fehlt Dortmunds Champions-League-Kader
    • Can fällt nach Kreuzbandriss weiter lange aus
    • Konstantelias und Lerma fehlen ebenfalls im Kader
    BVB meldet verletzten Can vorerst nicht für Champions League
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund geht ohne Kapitän Emre Can in die Champions-League-Saison. Der 32 Jahre alte verletzte Defensivspieler steht nicht auf der Kaderliste, die der Fußball-Bundesligist der UEFA gemeldet hat. Zwar laboriert Can seit Anfang März an einem Kreuzbandriss und dürfte noch einige Zeit ausfallen. Insgeheim war aber ein Comeback noch in diesem Jahr erwartet worden.

    Neben Can fehlen auch die Neuzugänge Giannis Konstantelias (ebenfalls Kreuzbandriss) und Justin Lerma. Der 18 Jahre alte Offensivspieler ist aktuell ebenfalls verletzt. Das Talent ist dem Vernehmen nach aber vor allem aktuell eher keine Option für das Profiteam.

    Nur neun Bundesligaspiele in der vergangenen Saison

    Erst Ende Januar könnten die Dortmunder Spieler für die Königsklasse nachmelden, sollten sie die Vorrunde überstehen. Can war schon in der vergangenen Saison lange ausgefallen und hatte nur neun Bundesligaspiele bestritten./lap/DP/stk

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    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 3,25 auf Tradegate (04. September 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8700 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +53,14 %/+53,14 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Hoffnung auf steigende BVB-Kurse durch Ole Books erste Transferperiode. Gelobt werden ein verjüngter, technisch stärkerer Kader, schnelle Alternativen bei Ausfällen, rund 20 Millionen Euro mögliche Gehaltseinsparungen und Wertsteigerungspotenzial junger Spieler. Skepsis bleibt, da sportliche Erfolge nach wenigen Pflichtspielen nicht sicher sind und Nwaneri möglicherweise im Winter zurückgerufen werden kann.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

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    dpa-AFX
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