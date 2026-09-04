'Osten nicht auf der Strecke bleiben'

VW müsse nun zügig mit den vereinbarten Gesprächen mit den Betriebsräten, Gewerkschaften und Beschäftigten beginnen, betonte Kaiser. "Es darf zu keiner weiteren Hängepartie kommen, bei der die Beschäftigten und damit eine ganze Region weiter im Unklaren gelassen wird, was nun konkret passiert." Sie erwarte, dass sich der VW-Vorstand erneut den Beschäftigten vor Ort bei Betriebsversammlungen stelle./jan/DP/stk

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,71 % und einem Kurs von 80,72 auf Tradegate (04. September 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -1,11 %/+48,33 % bedeutet.