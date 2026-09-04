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    Ostbeauftragte zu VW

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    'Osten nicht auf der Strecke bleiben'

    Für Sie zusammengefasst
    • Kaiser fordert konkrete Lösungen für Zwickau
    • VW will 50.000 Stellen streichen und Werke prüfen
    • Osten soll bei VW-Umbau nicht abgehängt werden
    Ostbeauftragte zu VW - 'Osten nicht auf der Strecke bleiben'
    Foto: Ole Spata - dpa

    DRESDEN (dpa-AFX) - Der Osten darf nach Ansicht der Ostbeauftragten der Bundesregierung bei allen notwendigen Veränderungen im VW -Konzern nicht auf der Strecke bleiben. Zwar sei durch die Einigung im VW-Aufsichtsrat die maximale Eskalation verhindert worden, dies entlasse den VW-Vorstand jedoch nicht aus der Verantwortung, teilte Elisabeth Kaiser (SPD) mit. Konkrete Lösungen für den Standort Zwickau müssten auf den Tisch.

    Der Volkswagen -Konzern hatte zuvor angekündigt, in den kommenden Jahren 50.000 weitere Stellen streichen zu wollen. Zudem stünden vier Werke auf der Kippe. Für die Standorte Emden, Zwickau, Hannover und Neckarsulm könne "aktuell keine wettbewerbsfähige Folgebelegung gestaffelt ab den Jahren 2031 bis 2034 gewährleistet werden". Man prüfe für diese Werke "parallel und ergänzend alternative Verwendungsmöglichkeiten".

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    VW müsse nun zügig mit den vereinbarten Gesprächen mit den Betriebsräten, Gewerkschaften und Beschäftigten beginnen, betonte Kaiser. "Es darf zu keiner weiteren Hängepartie kommen, bei der die Beschäftigten und damit eine ganze Region weiter im Unklaren gelassen wird, was nun konkret passiert." Sie erwarte, dass sich der VW-Vorstand erneut den Beschäftigten vor Ort bei Betriebsversammlungen stelle./jan/DP/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,71 % und einem Kurs von 80,72 auf Tradegate (04. September 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -1,11 %/+48,33 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den erwarteten VW-Kursrückgang in Richtung 90 Euro, den der Tageschart signalisiert haben soll. Diskutiert werden eine mögliche Kürzung oder Streichung der Dividende, harte Kostensenkungen und die Aufgabe beziehungsweise Umwidmung der Marke SEAT zugunsten von Cupra. Als Belastungen gelten die starke chinesische Konkurrenz, technologische Rückstände, Standortnachteile und der schnelle Wandel zur Elektromobilität. Einige bezweifeln deshalb die langfristige Werthaltigkeit der Aktie.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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