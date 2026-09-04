ANALYSE-FLASH
UBS belässt Volkswagen auf 'Neutral' - Ziel 80 Euro
- UBS belässt Volkswagen auf Neutral mit 80 Euro Ziel
- Einigung im Konzern laut UBS ausdrücklich positiv
- Maßnahmen sichern Profitabilität gegen China-Druck
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Neutral" belassen. Die Einigung im Volkswagenkonzern sei "ausdrücklich positiv", schrieb Patrick Hummel in seiner Einschätzung am Freitag. Das Management des Autobauers habe seine Ziele im Wesentlichen durchsetzen können. Gut sei auch, dass alles rascher vollzogen worden sei als erwartet. Mit den Maßnahmen sichere VW die Profitabilität gegen einen zunehmenden Umsatzdruck seitens chinesischer Hersteller auf dem europäischen Markt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 06:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,71 % und einem Kurs von 80,72 auf Tradegate (04. September 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -1,11 %/+48,33 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 80 Euro
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Das stimmt so nicht!
Es ist im Prinzip der Vergleich von Äpfel und Birnen.
So richtig marktferner Tomatenanbau in Grönland ist selten
Grossaktionaere aus dem Nahen Osten zu haben, egal aus welchem Land, habe ich immer als problematisch empfunden. Als Flick seine Daimler-Benz Aktien damals an den Schah des Iran verkaufen wollte, verdonnerte Bundeskanzler Schmidt die Deutsche Bank das Paket zu kaufen. Damals konnten manche Leute noch klar denken. Porsche/Piech und Niedersachsen hatten dieselbe Faehigkeit schon nicht mehr.