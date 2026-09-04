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    650 neue Schiffe

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    Aktie am Rekordhoch: Dieser LNG-Ausrüster kann sich vor Aufträgen kaum retten

    Berenberg stuft den LNG-Ausrüster GTT von Halten auf Kaufen hoch und erhöht das Kursziel kräftig. Grund sind ein höherer Bestellausblick für Flüssiggastanker sowie eine wachsende Digitalsparte mit stabilen Erlösen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg hebt GTT auf Kaufen und Kursziel an
    • Analysten erwarten 650 LNG-Tankerbestellungen
    • US-Exporte treiben Nachfrage nach Tankerkapazität
    • Report: KI braucht Strom
    650 neue Schiffe - Aktie am Rekordhoch: Dieser LNG-Ausrüster kann sich vor Aufträgen kaum retten
    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    Die Analysten von Berenberg trauen dem französischen LNG-Spezialisten GTT deutlich mehr zu als bisher gedacht. Die Bank hebt ihre Einstufung für die Aktie von Halten auf Kaufen an und erhöht das Kursziel von 190 auf 245 Euro. Am Freitag notiert die Aktie mehr als 3 Prozent im Plus bei 215 Euro.

    Kern der Neubewertung ist ein optimistischerer Blick auf die Bestellungen für LNG-Tanker. Während das Management selbst zuletzt von rund 550 Neubestellungen über die kommenden zehn Jahre ausgeht, rechnen die Berenberg-Analysten sogar mit 650 Schiffen.

    GTT hält seit 2016 einen Marktanteil von 100 Prozent bei neu gebauten LNG-Tankern, da praktisch alle Werften auf die Membrantechnologie des Unternehmens setzen.

    Getrieben wird diese Nachfrage vor allem durch den Ausbau der US-Flüssiggasexporte, die wegen der größeren Distanz zu den Abnehmermärkten in Europa und Asien mehr Tankerkapazität benötigen.

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    Rund 300 der erwarteten Bestellungen entfallen auf bereits laufende oder final beschlossene Projekte, weitere 150 auf Vorhaben, die erst noch eine Investitionsentscheidung treffen müssen. Zusätzliche 200 Bestellungen sollen aus dem Ersatzbedarf kommen, da ältere und weniger effiziente Tanker aus der Flotte ausscheiden.

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    Bislang stammten rund 80 Prozent der Erlöse im ersten Halbjahr 2026 aus dem Kerngeschäft mit LNG-Tankern, doch auch schwimmende Flüssiggasanlagen und Landtanks könnten künftig Wachstum beisteuern.

    Für die kommenden Jahre kalkuliert Berenberg mit Umsätzen von 775 Millionen Euro in diesem Jahr, die bis 2028 auf 910 Millionen Euro steigen sollen. 

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Gaztransport et technigaz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,75 % und einem Kurs von 215,8EUR auf Tradegate (04. September 2026, 11:26 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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