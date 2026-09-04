'Weg in Schuldenfalle verlassen'

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesrechnungshof moniert vor den Beratungen zum Haushalt 2027 im Bundestag einen ausufernden Schuldenkurs der schwarz-roten Koalition. "Die Kreditaufnahmen des Bundes weiten sich immer mehr aus. Der Preis sind immer höhere Zinszahlungen", warnt die Behörde in einem Bericht an den Haushaltsausschuss. Dadurch verengten sich Handlungsräume, die nur mit neuen Krediten offengehalten werden könnten.

"Die Bundesregierung muss den Weg in die Schuldenfalle jetzt verlassen", heißt es in dem Bericht. Eine entschiedene Haushaltskonsolidierung dürfe nicht länger aufgeschoben werden. Zunächst berichtete das Nachrichtenportal "Politico" darüber. Der Bericht liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.