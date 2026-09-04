Bundestags-Grüne unterstützen Wahlkampf in Sachsen-Anhalt

BERLIN (dpa-AFX) - Zwei Tage vor der mit Spannung erwarteten Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat die Bundestagsfraktion der Grünen einen engagierten Wahlkampf-Endspurt angemahnt. Alle Demokratinnen und Demokraten müssten dort bis zum Wahltag "um jede Stimme kämpfen", betonte Fraktionschefin Britta Haßelmann zum Auftakt einer Klausurtagung ihrer Abgeordneten in Berlin.

Als "fahrlässig" bezeichnete sie Spekulationen über einen Regierungsauftrag für die AfD, die in den Umfragen deutlich vorn liegt. Einen Regierungsauftrag habe nur jemand, der eine Mehrheit bilden könne, erklärte Haßelmann. "Und diese Partei, diese rechtsextreme Partei wird keine Mehrheit im Landtag von Sachsen-Anhalt kriegen."