ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 18 Euro - 'Buy'
- Deutsche Bank hebt Thyssenkrupp-Kursziel auf 18 Euro
- Die Einstufung bleibt unverändert auf „Buy“
- EU-Handelsschutz stärkt europäische Stahlwerte zuletzt
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 16 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem europäische Stahlwerte zuletzt von den Handelsschutz-Maßnahmen der EU profitiert hatten, hebt Bastian Synagowitz in seiner am Freitag vorliegenden Branchenanalyse seine Geschäftsprognosen an. Er verwies dabei auf einsetzenden strukturellen Rückenwind. Der Experte geht zwar von einer weiterhin schwachen Nachfrage aus, ist aber der Ansicht, dass die Entwicklung der Stahlpreise noch immer positiv überraschen könnte. Bei Thyssenkrupp gab er in einem separaten Kommentar auch einen Ausblick auf den anstehenden Kapitalmarkttag./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 08:05 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,41 % und einem Kurs von 14,68 auf Tradegate (04. September 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -19,03 %/+21,46 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 18 Euro
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Am Freitag - Abend schliessen wir wieder im Bereich von 15 Euro.
Finde, daß die Inder ihre Chance hatten. Sind nicht mehr vertrauenswürdig.
ich habe nochmals recherchiert und siehe da, es gibt ein weitere mitteilung: