Kissigs Börsengeschichte(n): Am 04.09.1998 wurde Google gegründet und aus der Suchmaschine wurde inzwischen der Dominator der globalen digitalen Infrastruktur
Am 04.09.1998 wurde Google, Inc. offiziell gegründet. Was zunächst wie ein weiteres akademisches Projekt aus dem Silicon Valley aussah, entwickelte sich innerhalb weniger Jahre zum Synonym für die Suche im Internet.
Heute ist Google weit mehr als eine Suchmaschine: Das Unternehmen steht hinter Android, YouTube, Chrome, Google Maps, Gmail, Gemini und einer Vielzahl weiterer Dienste und ist über seine Muttergesellschaft Alphabet zu einem der wertvollsten Technologieunternehmen der Welt geworden. Im Zentrum dieser Entwicklung stand über lange Zeit jedoch ein vergleichsweise einfaches Produkt: eine Suchmaschine, die relevantere Ergebnisse liefern sollte als alles, was zuvor existierte.
Der Aufstieg Googles ist eine der außergewöhnlichsten Unternehmensgeschichten der modernen Wirtschaftsgeschichte. Er beruht auf technologischer Innovation, einem revolutionären Werbemodell, aggressiver Expansion in angrenzende Märkte und einer Reihe strategischer Partnerschaften. Besonders bedeutsam war dabei die Beziehung zu Apple. Die Kooperation der beiden Unternehmen sorgte dafür, dass Google auf Milliarden von Apple-Geräten zur Standardsuchmaschine wurde, und entwickelte sich zu einem der wichtigsten wirtschaftlichen Bündnisse der Technologiebranche. Inzwischen ist die Beziehung noch komplexer geworden: Apple und Google konkurrieren in zahlreichen Bereichen, bleiben aber wirtschaftlich eng miteinander verbunden und haben ihre Zusammenarbeit zuletzt sogar auf künstliche Intelligenz ausgeweitet...
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