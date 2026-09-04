Hannovers OB Onay
VW-Beschlüsse sind 'extrem frustrierend'
- Onay nennt VW-Einigung einen Rückschlag in Hannover
- Werksschließungen vorerst vom Tisch Perspektiven fehlen
- 50.000 Stellen und vier Werke weiterhin gefährdet
HANNOVER (dpa-AFX) - Von den Sparplänen bei Volkswagen zeigt sich Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay frustriert. "Die jetzt bekanntgewordene Einigung ist wirklich ein Rückschlag, das kann man, glaube ich, nicht anders sagen", sagte der Grünen-Politiker im Gespräch mit Antenne Niedersachsen. Die Unsicherheit bestehe weiter.
Kritik: Keine klaren Perspektiven
Mit dem Kompromiss seien Werksschließungen zwar vorerst vom Tisch, aber gleichzeitig gebe es keine klaren Perspektiven. Die Folgenutzung der Werke hängt Onay zufolge von dem Vorstand ab, der an diese Standorte eigentlich nicht mehr glaubt. Das sei denkbar schlecht als Voraussetzung, sagte der Oberbürgermeister der niedersächsischen Landeshauptstadt.
Das Sparpaket des Konzernvorstandes, dem der Aufsichtsrat einstimmig zugestimmt hatte, sieht vor, dass in den kommenden Jahren unter anderem 50.000 weitere Stellen wegfallen sollen. Vier Werke stehen auf der Kippe.
Neben Hannover auch Emden, Zwickau und Neckarsulm im Fokus
Für die Standorte Emden, Zwickau, Hannover und Neckarsulm könne keine wettbewerbsfähige Folgebelegung gestaffelt ab den Jahren 2031 bis 2034 gewährleistet werden, erklärte VW . Für diese Werke würden "parallel und ergänzend alternative Verwendungsmöglichkeiten geprüft".
Onay beschrieb es als unerklärlich, dass man den Standort nicht weiter stärken wolle. "Wir haben mit den Nutzfahrzeugen einen Bereich, der nicht in Konkurrenz zu China steht, der leistungsfähig ist, der wahnsinnig viel Expertise hier vor Ort hat", sagte er dem Radiosender.
Onay: Beschäftigte dürfen keine Managementfehler ausbaden
Da es aus Sicht des Grünen-Politikers eine Perspektive gibt, werde er in den nächsten Monaten gemeinsam mit den Beschäftigten kämpfen. "Es darf nicht sein, dass die Beschäftigten hier Managementfehler ausbaden und das Management einfach hier einfach durchmarschiert mit diesem Beschluss", haderte Onay. Für viele Kolleginnen und Kollegen sei es "extrem frustrierend", was am Standort Hannover gerade passiert./bch/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
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Das stimmt so nicht!
Es ist im Prinzip der Vergleich von Äpfel und Birnen.
So richtig marktferner Tomatenanbau in Grönland ist selten
Grossaktionaere aus dem Nahen Osten zu haben, egal aus welchem Land, habe ich immer als problematisch empfunden. Als Flick seine Daimler-Benz Aktien damals an den Schah des Iran verkaufen wollte, verdonnerte Bundeskanzler Schmidt die Deutsche Bank das Paket zu kaufen. Damals konnten manche Leute noch klar denken. Porsche/Piech und Niedersachsen hatten dieselbe Faehigkeit schon nicht mehr.