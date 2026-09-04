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    BARCLAYS stuft MUNICH RE auf 'Overweight'

    BARCLAYS stuft MUNICH RE auf 'Overweight'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 576 auf 598 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Claudia Gaspari schaute am Donnerstag zurück auf die Berichtssaison der europäischen Versicherungsbranche nach dem ersten Halbjahr. Die positiven Überraschungen hätten bei genauerem Hinsehen qualitativ nicht überzeugt. Geringere Großschäden und aktuell günstige Marktbewertungen hätten grundlegend schwächere Trends maskiert, so die Expertin. Die vorhandenen Mittel blieben üppig, ihre Verwendung bleibe allerdings unklar. Letztlich sorge der Sektor aktuell angesichts fehlender Gewinndynamik und angemessener Bewertung für wenig Begeisterung./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 21:10 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 03:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 525,8EUR auf Tradegate (04. September 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Claudia Gaspari
    Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 598
    Kursziel alt: 576
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 598,00, was eine Steigerung von +13,60% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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