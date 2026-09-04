Offener Schaltschrank löst Polizeieinsatz an Umspannwerk aus

GANDERKESEE (dpa-AFX) - Ein offenstehender Schaltschrank war der Grund für den Polizeieinsatz auf einem Umspannwerk in Ganderkesee im niedersächsischen Landkreis Oldenburg. Das teilte eine Polizeisprecherin mit. Demnach sah eine Streifenbesatzung in der Nacht zu Freitag gegen 3:00 Uhr den offenen Schrank und alarmierte weitere Einsatzkräfte. "Aufgrund der besonderen Bedeutung der technischen Anlage wurde das Gelände unmittelbar umfassend überprüft", schrieb die Sprecherin. Demnach waren neben Polizisten und Polizistinnen auch ein Polizeihubschrauber und Diensthunde vor Ort. Das Technische Hilfswerk unterstützte und leuchtete das Gelände aus.

Die Polizei suchte das Gelände ab, traf aber keine Person an. Beschädigungen wurden auch nicht festgestellt. "Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung", so die Sprecherin. Sie verwies darauf, dass Feststellungen im Bereich sensibler Infrastruktur grundsätzlich sehr ernst genommen und sorgfältig überprüft werden. "Die Einsatzmaßnahmen dienten insbesondere dazu, einen möglichen unbefugten Aufenthalt auf dem Gelände auszuschließen und eine mögliche Gefährdung frühzeitig zu erkennen", hieß es. Warum der Wartungskasten geöffnet war, blieb zunächst unklar. Die Polizei prüfe, ob es einen Zusammenhang mit einer Straftat gebe, so die Sprecherin.

Jüngst hatte es mehrere Vorfälle an Umspannwerken gegeben. Am Donnerstagabend hatte ein Spaziergänger an einem Umspannwerk in Dormagen zwischen Köln und Düsseldorf einen verdächtigen Gegenstand entdeckt. Möglicherweise handelt es sich dabei um eine Abschussvorrichtung. Die Polizei geht von einem Sabotagedelikt aus. Den Ermittlern liegt ein Bekennerschreiben vor, in dem auch andere - schon öffentlich bekannte - Verdachtsfälle in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg erwähnt werden./hho/DP/stk



