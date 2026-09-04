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    Autonomes Fahren

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    Tesla startet Cybercab in den USA

    Tesla wird am Freitag in "begrenzten Gebieten" von Austin, Texas/USA, mit dem Angebot von Cybercab-Fahrten beginnen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Tesla startet Cybercab-Fahrten in Austin
    • Vollautonom, zweisitzig und ohne Lenkrad
    • NHTSA prüft Sicherheit, Aktie fällt nachbörslich
    • Report: KI braucht Strom
    Autonomes Fahren - Tesla startet Cybercab in den USA
    Foto: Tesla

    Ist das der nächste Sprung für die Tesla-Aktie? Startet mit dem goldenen Robotaxi auch eine goldene Ära für Tesla?

    "Cybercab-Fahrten sind ab morgen, 17:00 Uhr CT, für alle verfügbar", gab das Unternehmen am Donnerstag bekannt, ohne jedoch Angaben zu den Fahrpreisen zu machen. In Texas sind 45 Cybercabs registriert.

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    Das goldene Zweisitzer-Fahrzeug ist vollautonom und kommt ohne Lenkrad und Pedale aus. Es nutzt Kameras und Sensoren zur Navigation. Tesla hatte zuvor angekündigt, dass die Kosten unter 30.000 US-Dollar liegen würden.

    Die US-amerikanische Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA gab bekannt, mit Tesla in Kontakt zu stehen und die Situation zu prüfen. Bundesweite Sicherheitsstandards schreiben in der Regel menschliche Kontrollmechanismen vor.

    "Cybercab wurde so konstruiert, dass es das sicherste Auto auf der Straße ist", postete Tesla  auf X zusammen mit einem Crashtest-Video.

    Kinder unter 13 Jahren dürfen nicht in einem Cybercab mitfahren. Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen in einem Cybercab mitfahren.

    Tesla

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    Starlink V5, der Satelliteninternetdienst von SpaceX, wird in Kürze direkt in Cybercab integriert, um eine nahtlose Konnektivität zu gewährleisten.

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    Wer Interesse am Kauf einer Cybercab-Flotte oder eines einzelnen Cybercabs für gewerbliche Zwecke hat, kann hierfür ein Interessensformular ausfüllen. Das Angebot gilt aber zunächst nur für die USA.

    Die Aktien von Tesla schlossen am Donnerstag vor dem Cybercab-Event 5,4 Prozent höher, gaben aber nach Börsenschluss  noch um 0,5 Prozent nach.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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