🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsETH / USD CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu ETH / USD

    Arthur Hayes erwartet Rallye

    201 Aufrufe 201 0 Kommentare 0 Kommentare

    Treibt eine französische Bankenkrise Ethereum auf 10.000 US-Dollar?

    Ethereum könnte bis Ende 2026 auf 10.000 US-Dollar steigen. Arthur Hayes sieht eine mögliche Bankenkrise in Frankreich als Auslöser für neue Fed-Liquidität.

    Für Sie zusammengefasst
    • Ethereum-Ziel von 10.000 Dollar bis Ende 2026
    • Frankreichs Banken könnten die Fed zum Handeln zwingen
    • Mehr Fed-Liquidität könnte Kryptokurse antreiben
    • Report: KI braucht Strom
    Arthur Hayes erwartet Rallye - Treibt eine französische Bankenkrise Ethereum auf 10.000 US-Dollar?
    Foto: Dall-E

    Arthur Hayes setzt auf einen deutlichen Anstieg von Ethereum. In einer Mitteilung nennt er ein Kursziel von 10.000 US-Dollar für Ethereum bis Ende 2026. Auch bei kleineren Kryptowährungen erwartet Hayes starke Kursgewinne. Ethena (ENA) könnte seiner Einschätzung nach 0,50 US-Dollar erreichen, während er für Ether.fi (ETHFI) ein Ziel von 2 US-Dollar ausgibt.

    Die Kursziele liegen deutlich über dem aktuellen Niveau. Ausgehend von einem ETH-Kurs von 2.500 US-Dollar müsste sich Ethereum vervierfachen. ENA müsste von 0,17 US-Dollar etwa auf das Dreifache steigen, während sich auch ETHFI von 0,59 US-Dollar mehr als verdreifachen müsste.

    Hayes blickt auf Frankreich statt auf den Kryptomarkt

    Entscheidend für die Prognose ist nach Hayes’ Einschätzung nicht die Entwicklung innerhalb der Kryptoindustrie. Im Mittelpunkt steht vielmehr die Liquidität im globalen Finanzsystem.

    Hayes entwirft ein Szenario, in dem zunehmender Druck auf französische Banken Auswirkungen bis auf den US-Staatsanleihemarkt haben könnte. Rund 71 Prozent der Schuldtitel französischer Banken würden von ausländischen Investoren gehalten. Gleichzeitig seien japanische Institutionen, die Kapital zurück in ihr Heimatland holen, zunehmend Verkäufer französischer Staatsanleihen.

    Sollte die Europäische Zentralbank in einer solchen Situation nicht eingreifen, erwartet Hayes, dass die Banque de France selbst aktiv werden und durch neu geschaffene Reserven französische Anleihen kaufen könnte.

    Ein Depotwechsel, der sich direkt auszahlen kannIm September bekommst du bei SMARTBROKER+ bis zu 120 € Prämie. Einfach Depot eröffnen, Prämie wählen und loslegen. → Aktion entdecken

    Warum die Fed ins Spiel kommen könnte

    Für Hayes ist vor allem die Bedeutung französischer Großbanken für den Repo-Markt entscheidend. Unter Berufung auf das Office of Financial Research des US-Finanzministeriums schreibt er, dass BNP Paribas, Crédit Agricole und Société Générale zusammen für rund 20 Prozent der Repo-Kreditvergabe stehen.

    Ein Rückzug dieser Institute könnte deshalb weit über Frankreich hinaus Folgen haben. Hayes argumentiert, dass die New Yorker Federal Reserve ihre Käufe ausweiten müsste, um eine ausreichende Finanzierung des US-Treasury-Marktes sicherzustellen.

    Nach seinen Berechnungen absorbiert die Fed bereits rund 39 Prozent der neu ausgegebenen US-Schatzwechsel. Ende 2024 habe dieser Anteil noch bei null gelegen. Seit Beginn der Käufe sei die Bilanz im Durchschnitt um etwa 22 Milliarden US-Dollar pro Monat gestiegen.

    Sollten zusätzlich verstärkt länger laufende US-Staatsanleihen gekauft werden, hält Hayes sogar eine monatliche Bilanzausweitung von annähernd 100 Milliarden US-Dollar für möglich.

    Mehr Dollar-Liquidität im Finanzsystem könnte erneut Kapital in Kryptowährungen treiben.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI braucht Strom
    – 5 Aktien für den Energie-Boom!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Arthur Hayes erwartet Rallye Treibt eine französische Bankenkrise Ethereum auf 10.000 US-Dollar? Ethereum könnte bis Ende 2026 auf 10.000 US-Dollar steigen. Arthur Hayes sieht eine mögliche Bankenkrise in Frankreich als Auslöser für neue Fed-Liquidität.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     