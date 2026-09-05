Treibt eine französische Bankenkrise Ethereum auf 10.000 US-Dollar?

Die Kursziele liegen deutlich über dem aktuellen Niveau. Ausgehend von einem ETH-Kurs von 2.500 US-Dollar müsste sich Ethereum vervierfachen. ENA müsste von 0,17 US-Dollar etwa auf das Dreifache steigen, während sich auch ETHFI von 0,59 US-Dollar mehr als verdreifachen müsste.

Arthur Hayes setzt auf einen deutlichen Anstieg von Ethereum. In einer Mitteilung nennt er ein Kursziel von 10.000 US-Dollar für Ethereum bis Ende 2026. Auch bei kleineren Kryptowährungen erwartet Hayes starke Kursgewinne. Ethena (ENA) könnte seiner Einschätzung nach 0,50 US-Dollar erreichen, während er für Ether.fi (ETHFI) ein Ziel von 2 US-Dollar ausgibt.

Hayes blickt auf Frankreich statt auf den Kryptomarkt

Entscheidend für die Prognose ist nach Hayes’ Einschätzung nicht die Entwicklung innerhalb der Kryptoindustrie. Im Mittelpunkt steht vielmehr die Liquidität im globalen Finanzsystem.

Hayes entwirft ein Szenario, in dem zunehmender Druck auf französische Banken Auswirkungen bis auf den US-Staatsanleihemarkt haben könnte. Rund 71 Prozent der Schuldtitel französischer Banken würden von ausländischen Investoren gehalten. Gleichzeitig seien japanische Institutionen, die Kapital zurück in ihr Heimatland holen, zunehmend Verkäufer französischer Staatsanleihen.

Sollte die Europäische Zentralbank in einer solchen Situation nicht eingreifen, erwartet Hayes, dass die Banque de France selbst aktiv werden und durch neu geschaffene Reserven französische Anleihen kaufen könnte.

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Warum die Fed ins Spiel kommen könnte

Für Hayes ist vor allem die Bedeutung französischer Großbanken für den Repo-Markt entscheidend. Unter Berufung auf das Office of Financial Research des US-Finanzministeriums schreibt er, dass BNP Paribas, Crédit Agricole und Société Générale zusammen für rund 20 Prozent der Repo-Kreditvergabe stehen.

Ein Rückzug dieser Institute könnte deshalb weit über Frankreich hinaus Folgen haben. Hayes argumentiert, dass die New Yorker Federal Reserve ihre Käufe ausweiten müsste, um eine ausreichende Finanzierung des US-Treasury-Marktes sicherzustellen.

Nach seinen Berechnungen absorbiert die Fed bereits rund 39 Prozent der neu ausgegebenen US-Schatzwechsel. Ende 2024 habe dieser Anteil noch bei null gelegen. Seit Beginn der Käufe sei die Bilanz im Durchschnitt um etwa 22 Milliarden US-Dollar pro Monat gestiegen.

Sollten zusätzlich verstärkt länger laufende US-Staatsanleihen gekauft werden, hält Hayes sogar eine monatliche Bilanzausweitung von annähernd 100 Milliarden US-Dollar für möglich.

Mehr Dollar-Liquidität im Finanzsystem könnte erneut Kapital in Kryptowährungen treiben.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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