+3.923.693 % Rendite und ein Top ESG-Score? Ja, das geht!

Um diese Frage zu beantworten, haben wir die 30 US-Aktien aus Bessembinders Liste mittels KI und klassischer Recherche unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Trane Technologies schafft es beim Thema Nachhaltigkeit auf Platz eins der Top 30 in Bessembinders Liste. In puncto Rendite erreicht die Aktie des US-amerikanischen Anbieters von Klimalösungen Platz 22 von 30.

In einer inzwischen legendären Studie hat der US-Finanzprofessor Hendrik Bessembinder die langfristigen Renditen von 29.078 US-Aktien analysiert. Die 30 Aktien mit der höchsten Buy-and-Hold-Rendite schafften es auf seine Liste. Über die meisten dieser Aktien haben wir bereits in der Wallstreet-Online-Reihe 'Gewinner der Börsengeschichte' berichtet. Doch welche dieser Aktien schafft eine hohe Rendite und erzielt gleichzeitig einen sehr hohen Nachhaltigkeits-Score?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit einem herausragenden S&P Global ESG Score von 74 von 100 Punkten unterstreicht Trane Technologies seine Vorreiterrolle im Bereich der Nachhaltigkeit. Im Rahmen des Corporate Sustainability Assessments (CSA) positioniert sich das Unternehmen damit im 98. Perzentil seiner Vergleichsgruppe und zählt in der Kategorie "Building Products" zu den absoluten Spitzenreitern.

Trane Technologies schneidet auch in anderen renommierten Nachhaltigkeitsrankings stark ab. MSCI ESG Research bewertet den Konzern mit der Bestnote "AAA" und zählt ihn damit zu den Vorreitern seiner Branche. Bei Morningstar erreicht das Unternehmen vier von fünf Globen im Sustainability Rating. Die Morningstar-Tochter Sustainalytics stuft die wesentlichen ESG-Risiken zudem als "Low Risk" ein.

Da die Vergütung des Managements direkt an das Erreichen ambitionierter Klimaziele gekoppelt ist und das Kerngeschäft mit hocheffizienten HLK-Systemen die globale Wärmewende beschleunigt, beweist Trane Technologies eindrucksvoll, wie sich ökologische Verantwortung und langfristiger Shareholder-Value erfolgreich verbinden lassen.

Und nun zum Thema Rendite: Hätte man am 31. Dezember 1925 einen US-Dollar in Trane-Technologies-Aktien investiert, die Anteile bis zum 29. Dezember 2023 gehalten und alle Dividenden wieder angelegt, so wäre der Anlagebetrag auf beeindruckende 39.238 US-Dollar angewachsen. Dies entspricht einer kumulierten Buy-and-Hold-Gesamtrendite von beeindruckenden 3.923.693,49 Prozent.

Für die Rendite-Rangliste untersuchte Bessembinder, welchen Wert eine hypothetische Investition von einem US-Dollar erreicht hätte. Als Starttermin galt der 31. Dezember 1925, bei einem späteren Börsengang oder erst danach verfügbaren Kursdaten begann die Berechnung entsprechend später. Die Aktien wurden bis zum 31. Dezember 2023 gehalten und sämtliche Dividenden flossen wieder in die jeweilige Aktie. Somit zeigt die Analyse die vollständige Buy-and-Hold-Gesamtrendite einschließlich aller reinvestierten Ausschüttungen.

Grundlage für die Bessembinder-Untersuchung war die umfangreiche Datenbank des Center for Research in Security Prices (CRSP) der Universität Chicago. Diese Datenbank ist eine der renommiertesten Quellen für historische Kurs-, Rendite- und Marktdaten zu US-Wertpapieren.

Übrigens landete Altria zwar mit 265,5 Millionen Prozent Rendite auf Platz ein s von Bessembinders Studie, in Sachen Nachhaltigkeit jedoch auf dem letzten Platz. Im reinen Rendite-Rating folgen Vulcan Materials mit 39,3 Millionen Prozent , Kansas City Southern mit 36,2 Millionen Prozent , General Dynamics mit 22 Millionen Prozent und Boeing mit 21,2 Millionen Prozent.

Doch Achtung: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen oder Erfolge. Marktbedingungen können sich rasch verändern und es können neue Risiken entstehen. Wie sich die Aktie von Trane Technologies künftig entwickeln wird, ist daher ungewiss.

Laut S&P Global Market Intelligence raten derzeit jedoch 13 von 24 Analysten zum Kauf der Trane-Technologies-Aktie. Elf raten zum Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 526,99 US-Dollar.

Allerdings dürfte Trane Technologies vom sich zuspitzenden Klimawandel profitieren. Schließlich entwickelt das Unternehmen energieeffiziente Klima- und Kühlsysteme für Gebäude, Industrie und Transport.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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