Dieses Unternehmen zahlt regelmäßig Dividenden - perfekt für langfristige Einkünfte

Flughafen Zuerich gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,48 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +66,73 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 19,79 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Flughafen Zuerich investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +56,80 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Flughafen Zuerich verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +3,48 % Dividendenrendite bietet Flughafen Zuerich ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +66,73 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Flughafen Zuerich für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,48 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 19,79. Flughafen Zuerich weist eine Marktkapitalisierung von 6,83 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,48 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Flughafen Zürich AG ist ein zentraler Akteur im europäischen Luftverkehrsmarkt mit einer starken Marktstellung in der Schweiz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Flughafen Zuerich konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +66,73 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Flughafen Zuerich Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.09.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Flughafen Zuerich Aktie. Mit einer Performance von +0,41 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Beispielrechnung für 12.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,48 %, eine Investition von etwa 344.828€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 8,50 +507,14 % +3,48 % 2025 1,400000 +7,69 % +0,68 % 2024 1,300000 +18,18 % +0,67 % 2023 1,100000 0,00 % +0,63 %

Warum Flughafen Zuerich für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,48 %

Stetiges Dividendenwachstum: +66,73 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 19,79

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 28.736 € 3.000 € 86.207 € 6.000 € 172.414 € 12.000 € 344.828 €

Flughafen Zuerich Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,85 % 1 Monat -13,92 % 3 Monate -10,98 % 1 Jahr -14,71 %

Informationen zur Flughafen Zuerich Aktie

Es gibt 31 Mio. Flughafen Zuerich Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,83 Mrd. € wert.

Flughafen Zuerich Aktie jetzt kaufen?

Ob die Flughafen Zuerich Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Flughafen Zuerich Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.