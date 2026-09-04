flatexDEGIRO Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 04.09.2026

Bei flatexDEGIRO geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -4,62 % nach und notiert bei 35,72€. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,45 %, geht es heute bei der flatexDEGIRO Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

flatexDEGIRO ist ein führender europäischer Online-Broker, der kostengünstige Handelsdienstleistungen für Privatanleger anbietet. Mit einer breiten Palette von Finanzprodukten und einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Interactive Brokers und eToro. Die niedrigen Gebühren und benutzerfreundliche Plattform sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die flatexDEGIRO Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +17,65 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die flatexDEGIRO Aktie damit um -4,82 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,80 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von flatexDEGIRO +2,18 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,30 % geändert.

flatexDEGIRO Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,82 % 1 Monat +3,80 % 3 Monate +17,65 % 1 Jahr +37,37 %

Informationen zur flatexDEGIRO Aktie

Stand: 04.09.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 110 Mio. flatexDEGIRO Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,93 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von flatexDEGIRO

Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,99 %. Charles Schwab notiert im Minus, mit -0,44 %. Interactive Brokers Group Registered (A) notiert im Plus, mit +0,46 %. ING Group verliert -0,94 %

Lohnt sich ein Investment in die flatexDEGIRO Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die flatexDEGIRO Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur flatexDEGIRO Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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