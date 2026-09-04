Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 04.09.26
Foto: adobe.stock.com
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 04.09.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist COMEX Silber (Silver) 03/2027 Future (-0,37 %) genz vorne. Gefolgt von CrowdStrike Holdings Inc (-0,09 %), DAX (-0,10 %), Eurozone 50 (-0,08 %), Meta Platforms (+0,42 %).
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Präsentiert von
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|NASDAQ 100
|NB6J87
|0
|Meta Platforms
|VM8WST
|0
|US Tech 100
|DN39XH
|0
|US Tech 100
|BD4E7K
|0
|Silber
|PK0RLD
|0
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|US Tech 100
|BD5LZX
|0
|CrowdStrike Holdings Inc
|UQ190G
|0
|SAP SE
|PG46PV
|0
|COMEX Silber (Silver) 03/2027 Future
|DY368M
|0
|Rheinmetall AG
|PC2FSE
|0
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Tesla
|
Classic
|PM5WBQ
|0
|DAX
|
Classic
|VK6G7H
|0
|Silber 1 Unze Fixing,NYMEX COMEX Silber (Silver)
|
Classic
|VK6H7B
|0
|Eurozone 50
|
Sonstige
|PM99W8
|0
|Eurozone 50
|
Bonus Garantie
|PC99LC
|0
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