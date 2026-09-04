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    Umsatzspitzenreiter

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    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 04.09.26

    Umsatzspitzenreiter - Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 04.09.26
    Foto: adobe.stock.com

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 04.09.26 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist COMEX Silber (Silver) 03/2027 Future (-0,37 %) genz vorne. Gefolgt von CrowdStrike Holdings Inc (-0,09 %), DAX (-0,10 %), Eurozone 50 (-0,08 %), Meta Platforms (+0,42 %).

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    NASDAQ 100 NB6J87 0
    Meta Platforms VM8WST 0
    US Tech 100 DN39XH 0
    US Tech 100 BD4E7K 0
    Silber PK0RLD 0

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    US Tech 100 BD5LZX 0
    CrowdStrike Holdings Inc UQ190G 0
    SAP SE PG46PV 0
    COMEX Silber (Silver) 03/2027 Future DY368M 0
    Rheinmetall AG PC2FSE 0

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    Tesla
    Classic
    		PM5WBQ 0
    DAX
    Classic
    		VK6G7H 0
    Silber 1 Unze Fixing,NYMEX COMEX Silber (Silver)
    Classic
    		VK6H7B 0
    Eurozone 50
    Sonstige
    		PM99W8 0
    Eurozone 50
    Bonus Garantie
    		PC99LC 0
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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