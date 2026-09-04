🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    GESAMT-ROUNDUP

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Überraschende Einigung bei VW - aber Fragen bleiben

    Für Sie zusammengefasst
    • VW beschließt Abbau von 50.000 weiteren Stellen
    • Vier VW-Standorte bleiben ohne klare Zukunft
    • Einigung stößt an betroffenen Standorten auf Kritik
    GESAMT-ROUNDUP - Überraschende Einigung bei VW - aber Fragen bleiben
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    WOLFSBURG (dpa-AFX) - Die überraschende Einigung im VW -Aufsichtsrat auf ein umfassendes Sparpaket mit dem Aus für Zehntausende Stellen stößt an den betroffenen Standorten auf Skepsis und Kritik. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay zeigte sich "extrem frustriert" und sprach von einem Rückschlag. Für Emden betonte Oberbürgermeister Tim Kruithoff: "Die Unsicherheit für die Beschäftigten bleibt, und die kommenden Wochen werden schwierig." Hingegen zeigte sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer mit Blick auf das Werk in Zwickau zuversichtlich.

    Auch nach den Beschlüssen des Aufsichtsrats am Donnerstagabend gibt es für vier Werke keine Entwarnung. Was mit den Standorten in Hannover, Emden und Zwickau sowie dem Werk der VW-Tochter Audi in Neckarsulm geschehen soll, ist bislang unklar. Klar ist nur: An den vier Standorten könne "aktuell keine wettbewerbsfähige Folgebelegung gestaffelt ab den Jahren 2031 bis 2034 gewährleistet werden". Ergänzend zu einem Konzept für die europäischen Werke, das Ende Juni 2027 vorliegen soll, werden für die vier angezählten Standorte "alternative Verwendungsmöglichkeiten geprüft".

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Long
    74,09€
    Basispreis
    0,73
    Ask
    × 11,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    86,08€
    Basispreis
    0,55
    Ask
    × 14,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    An der Börse kam die Einigung sehr gut an. Um fast 10 Prozent ging es zeitweise für die VW-Vorzugsaktien an der Spitze im Dax nach oben. Zuletzt lag das Plus noch bei knapp 6 Prozent. Analysten werteten die Nachrichten durch die Bank als positiv. Die Probleme würden nun zwar nicht über Nacht gelöst, aber das größte Anliegen werde jetzt angegangen, hieß es etwa von Deutsche Bank Research.

    VW will 50.000 weitere Stellen streichen

    VW-Konzernchef Oliver Blume will Europas größten Autobauer effizienter und sparsamer aufstellen, auch um der günstigeren Konkurrenz aus China die Stirn bieten zu können. Damit das gelingen kann, streicht VW erneut kräftig beim Personal. Hatten sich Vorstand und Arbeitnehmer bereits 2024 auf ein Aus für 50.000 Stellen bis 2030 geeinigt, beschloss der Aufsichtsrat nun den Abbau von etwa 50.000 weiteren.

    Nimmt man Blumes jüngste Aussagen zur Hand, dürften etwa 25.000 davon in Deutschland wegfallen. Das ist ein erheblicher Einschnitt für einen der wichtigsten deutschen Konzerne, der Ende 2025 in seinem Heimatland etwa 284.000 Menschen beschäftigte.

    Mit der Zustimmung zum Zukunftsplan 2030 des Vorstandes stelle Volkswagen die Weichen für einen nachhaltigen und langfristigen Erfolg des Unternehmens, betonte der Konzern. "Der Zukunftsplan 2030 schafft die Voraussetzungen, um die Volkswagen Group und ihre Marken leistungsfähiger, wettbewerbsstärker und zukunftsorientierter aufzustellen."

    Eskalation drohte

    Vorausgegangen war ein wochenlanger Streit, bei dem die Arbeitnehmervertreter dem Vorstand um Blume eine schlechte Kommunikation vorwarfen. Groß war die Angst vor einer Eskalation. Von einer Ausgliederung der Kernmarke Volkswagen Pkw war sogar die Rede. Damit hätte der Vorstand die Mitbestimmung auch des Landes Niedersachsen, das als Großaktionär 20 Prozent der Stimmanteile hält, umgehen können. Auch eine außerordentliche Hauptversammlung, mit deren Hilfe der Aufsichtsrat überstimmt werden könnte, hatte im Raum gestanden.

    Nun aber übten die Kapitalseite und die Arbeitnehmer im Aufsichtsrat demonstrativ den Schulterschluss. Konzernchef Blume sprach von einem starken Signal für die Zukunft. Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch sagte, das Gremium sei überzeugt davon, "dass mit dessen Umsetzung die dauerhafte Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit des Volkswagen-Konzerns gesichert wird". Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies betonte, man wolle "jetzt einen gemeinsamen Weg für die notwendige Transformation gehen".

    Die stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende und Erste Vorsitzende der IG Metall, Christiane Benner, sagte: "Mit dem nun verabschiedeten Zukunftsplan stellen wir uns gemeinsam mit Vorstand und Anteilseignern den riesigen Herausforderungen." Nach den Worten von Konzern-Betriebsratschefin Daniela Cavallo ist der Zukunftsplan "eine Notwendigkeit, um unseren Konzern erfolgreich ins nächste Jahrzehnt zu führen, ohne dass die damit verbundenen Vorhaben einseitig auf Kosten der Beschäftigten gehen".

    Längst nicht alle Fragen geklärt

    Aber Fragen bleiben - vor allem zur Zukunft der vier betroffenen Standorte. Gerade Zwickau und Emden waren von VW erst in den vergangenen Jahren mit Milliardeninvestitionen mit klarem Fokus auf die Elektromobilität umgerüstet worden. "Wir werden jetzt alles daran setzen, dass das effizienteste deutsche Werk erhalten bleibt und die Arbeitsplätze in Zwickau sicher sind", sagte Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter. Er stellte sich hinter die Idee, in Zwickau sollten VW-Modelle produziert werden, die bisher in China gebaut und in Deutschland nicht verfügbar sind.

    Auch die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser, pochte auf eine rasche Zukunftslösung. "Es darf zu keiner weiteren Hängepartie kommen, bei der die Beschäftigten und damit eine ganze Region weiter im Unklaren gelassen wird, was nun konkret passiert", sagte Kaiser./bvi/DP/stk

    Volkswagen (VW) Vz

    +2,22 %
    +9,53 %
    +7,44 %
    -10,67 %
    -19,87 %
    -26,93 %
    -60,64 %
    -36,26 %
    +1.685,21 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403
    Volkswagen (VW) Vz direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,24 % und einem Kurs von 81,14 auf Tradegate (04. September 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -1,38 %/+47,93 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den erwarteten VW-Kursrückgang in Richtung 90 Euro, den der Tageschart signalisiert haben soll. Diskutiert werden eine mögliche Kürzung oder Streichung der Dividende, harte Kostensenkungen und die Aufgabe beziehungsweise Umwidmung der Marke SEAT zugunsten von Cupra. Als Belastungen gelten die starke chinesische Konkurrenz, technologische Rückstände, Standortnachteile und der schnelle Wandel zur Elektromobilität. Einige bezweifeln deshalb die langfristige Werthaltigkeit der Aktie.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    GESAMT-ROUNDUP Überraschende Einigung bei VW - aber Fragen bleiben Die überraschende Einigung im VW -Aufsichtsrat auf ein umfassendes Sparpaket mit dem Aus für Zehntausende Stellen stößt an den betroffenen Standorten auf Skepsis und Kritik. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay zeigte sich "extrem frustriert" und …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     